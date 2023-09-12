Еще 13 украинских детей удалось вернуть с оккупированных территорий

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“Сегодня Save Ukraine вернула в рамках 11 спасательной миссии еще 13 детей с оккупированных территорий Херсонщины, Луганщины и Запорожской области. Всего по результатам 11 спасательных миссий мы вернули в Украину 176 детей”, - сообщил Кулеба.

Напомним

Российские военные могли похитить около 200-300 тысяч украинских детей. Эта цифра не точная, поскольку большая часть территории Украины до сих пор находится под оккупацией.