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Близько 300 тисяч дітей могли бути викрадені російськими військовими в Україні - уповноважена з прав дитини

Близько 300 тисяч дітей могли бути викрадені російськими військовими в Україні - уповноважена з прав дитини

Київ • УНН

 • 240344 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Російські військові могли викрасти близько 200-300 тисяч українських дітей, заявила уповноважена з прав дитини України Дарʼя Герасимчук під час телемарафону, передає УНН.

За словами Герасимчук, ця цифра не точна, оскільки велика частина території України досі перебуває під окупацією.

Цитата

“Ми на сьогоднішній день точно не можемо сказати, скільки дітей було викрадено російськими військовими і росіянами взагалі. Велика частина території досі окупована, і відповідно ми не можемо сказати, що відбувається з дітьми: чи були вони викриті, чи вони досі знаходяться без можливості повідомити про себе. Але потенційно ми розуміємо, що близько 200-300 тисяч українських дітей могла викрасти російська влада”, - повідомила Герасимчук.

Вона додала, що і окупанти самі повідомляли, що нібито евакуювали щонайменше 744 000 українських дітей. Однак треба розуміти, що це не евакуація, а депортація, тобто примусове переміщення. Також Герасимчук вважає, що такі великі цифри перебільшені.

"Складність у тому, що росіяни на сьогодні не дають доступ до цих дітей нікому. Вони не підтверджують цю цифру ніякими списками, персональними даними дітей. Тому ми не можемо сказати, кого вони рахують. Але на порталі «Діти війни» – єдиній державній інформаційній платформі – зараз можна побачити цифру в трохи більше ніж 19,5 тисяч дітей, які були депортовані, тобто примусово поміщені. Це саме ті діти, про яких ми вже точно знаємо, і у нас є персональна інформація про них. Звичайно, ця цифра, дуже далеко не остаточна”, - сказала Герасимчук.

Доповнення

Крім того, уповноважена повідомила, що за результатами аналізу історій повернутих дітей, виявлено декілька сценаріїв незаконного вивезення дітей з України російськими окупантами.

“Найбільш масовим сценарієм є те, коли росіяни на окупованих територіях змушують біологічних батьків і не тільки біологічних батьків віддавати дітей на так зване оздоровлення. Звичайно, ці діти не повертаються додому. росіяни ніколи їх не повертали та не планували повертати. Про це свідчать свідчення дітей, коли вони повертаються. Коли нам вдалося повернути цю дитину, діти говорять, що буквально через місяць їм казали, що ні, додому не повернутися, ви залишаєтеся тут, вас чекає попереду російське громадянство і життя в російській федерації. Також є діти, яких розлучили з батьками, наприклад, під час фільтрації, вони так само говорили дітям, що у вас чекає російська родина, і власне ви будете мати своє майбутнє саме в російській федерації”, - повідомила Герасимчук.

Крім того, одним із розповсюджених сценаріїв є викрадення дітей після вбивства батьків. Це дуже важка ситуація для рідних родичів, які не знають, що сталося з їхніми близькими.

"І останній сценарій, якими користуються росіяни, вони проводять спеціальні медичні огляди дітей на окупованих територіях. У абсолютно здорових дітей раптом зʼявляється діагноз, який потребує негайного лікування в російській федерації. Це теж один із сценаріїв. Відразу після того, як дитина потрапляє в лапи до окупантів, їм відразу видають документи російського зразка і відправляють у російські прийомні родини”, - додала Герасимчук.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що в Україні розробили спеціальний механізм повернення дітей, яких вивезла Росія з окупованих частин нашої держави. 

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