Около 300 тысяч детей могли быть похищены российскими военными в Украине - уполномоченная по правам ребенка

По словам Герасимчук, эта цифра не точная, поскольку большая часть территории Украины до сих пор находится под оккупацией.

Цитата

“Мы на сегодняшний день точно не можем сказать, сколько детей было похищено российскими военными и россиянами вообще. Большая часть территории до сих пор оккупирована, и соответственно мы не можем сказать, что происходит с детьми: были ли они разоблачены, или они до сих пор находятся без возможности сообщить о себе. Но потенциально мы понимаем, что около 200-300 тысяч украинских детей могли похитить российские власти”, - сообщила Герасимчук.

Она добавила, что и оккупанты сами сообщали, что якобы эвакуировали не менее 744 000 украинских детей. Однако надо понимать, что это не эвакуация, а депортация, то есть принудительное перемещение. Также Герасимчук считает, что такие большие цифры преувеличены.

"Сложность в том, что россияне на сегодня не дают доступ к этим детям никому. Они не подтверждают эту цифру никакими списками, персональными данными детей. Поэтому мы не можем сказать, кого они считают. Но на портале «Дети войны» – единой государственной информационной платформе – сейчас можно увидеть цифру в чуть более 19,5 тысяч детей, которые были депортированы, то есть принудительно помещены. Это именно те дети, о которых мы уже точно знаем, и у нас есть персональная информация о них. Конечно, эта цифра, очень далеко не окончательная”, - сказала Герасимчук.

Дополнение

Кроме того, уполномоченная сообщила, что по результатам анализа историй возвращенных детей, выявлено несколько сценариев незаконного вывоза детей из Украины российскими оккупантами.

“Наиболее массовым сценарием является то, когда россияне на оккупированных территориях заставляют биологических родителей и не только биологических родителей отдавать детей на так называемое оздоровление. Конечно, эти дети не возвращаются домой. россияне никогда их не возвращали и не планировали возвращать. Об этом свидетельствуют свидетельства детей, когда они возвращаются. Когда нам удалось вернуть этого ребенка, дети говорят, что буквально через месяц им говорили, что нет, домой не вернуться, вы остаетесь здесь, вас ждет впереди российское гражданство и жизнь в российской федерации. Также есть дети, которых разлучили с родителями, например, во время фильтрации, они так же говорили детям, что у вас ждет российская семья, и собственно вы будете иметь свое будущее именно в российской федерации”, - сообщила Герасимчук.

Кроме того, одним из распространенных сценариев является похищение детей после убийства родителей. Это очень тяжелая ситуация для родных родственников, которые не знают, что произошло с их близкими.

"И последний сценарий, которым пользуются россияне, они проводят специальные медицинские осмотры детей на оккупированных территориях. У абсолютно здоровых детей вдруг появляется диагноз, который требует немедленного лечения в российской федерации. Это тоже один из сценариев. Сразу после того, как ребенок попадает в лапы к оккупантам, им сразу выдают документы российского образца и отправляют в российские приемные семьи”, - добавила Герасимчук.

Напомним

Ранее сообщалось, что в Украине разработали специальный механизм возвращения детей, которых вывезла Россия с оккупированных частей нашего государства.