Україна розробила механізм повернення українських дітей — Лубінець

Деталі

Він зазначив, що цей механізм передбачає декілька ключових етапів:



Розробка механізму отримання списків дітей;



Верифікація та оновлення даних;



Документування фактів злочинів та виявлення нових обставин;



Психологічна реабілітація дітей після повернення;



Створення спеціального центру для реабілітації;



Відкриття гуманітарних коридорів.



Цитата

"Всі ці кроки здійснюються з метою забезпечення безпечного повернення українських дітей", — зазначив омбудсмен.

Додамо

8 вересня Україна повернула ще девʼять дітей. Серед них хлопець, якого росіяни звинуватили у підриві моста, місяць тримали у в’язниці та допитували, а потім змусили пройти процедуру фільтрації.

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