Україна розробила механізм повернення українських дітей — Лубінець
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. В Україні розробили спеціальний механізм повернення дітей, яких вивезла Росія з окупованих частин нашої держави. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час Ялтинської європейської стратегії (YES), пише УНН.
Деталі
Він зазначив, що цей механізм передбачає декілька ключових етапів:
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- Розробка механізму отримання списків дітей;
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- Верифікація та оновлення даних;
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- Документування фактів злочинів та виявлення нових обставин;
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- Психологічна реабілітація дітей після повернення;
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- Створення спеціального центру для реабілітації;
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- Відкриття гуманітарних коридорів.
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Цитата
"Всі ці кроки здійснюються з метою забезпечення безпечного повернення українських дітей", — зазначив омбудсмен.
Додамо
8 вересня Україна повернула ще девʼять дітей. Серед них хлопець, якого росіяни звинуватили у підриві моста, місяць тримали у в’язниці та допитували, а потім змусили пройти процедуру фільтрації.
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