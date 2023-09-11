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Україна розробила механізм повернення українських дітей — Лубінець

Україна розробила механізм повернення українських дітей — Лубінець

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. В Україні розробили спеціальний механізм повернення дітей, яких вивезла Росія з окупованих частин нашої держави. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час Ялтинської європейської стратегії (YES), пише УНН.

Деталі

Він зазначив, що цей механізм передбачає декілька ключових етапів:

  • Розробка механізму отримання списків дітей;
  • Верифікація та оновлення даних;
  • Документування фактів злочинів та виявлення нових обставин;
  • Психологічна реабілітація дітей після повернення;
  • Створення спеціального центру для реабілітації;
  • Відкриття гуманітарних коридорів.

Цитата

"Всі ці кроки здійснюються з метою забезпечення безпечного повернення українських дітей", — зазначив омбудсмен.

Додамо

8 вересня Україна повернула ще девʼять дітей. Серед них хлопець, якого росіяни звинуватили у підриві моста, місяць тримали у в’язниці та допитували, а потім змусили пройти процедуру фільтрації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кількість заявок на українську освіту з окупованих територій впала до 5 - освітній омбудсмен

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