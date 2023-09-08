Ще 9 українських дітей повернули додому - Омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Україні вдалося повернути ще дев'ятьох дітей, серед яких ті, хто проживав на окупованій території, а також хлопець, якого окупанти утримували у в'язниці, повідомив у п'ятницю Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
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"Україні вдалося повернути додому 9 українських дітей!" - зазначив Лубінець у Telegram.
Деталі
Омбудсмен зазначив, що історії цих дітей - вражають. "Я неодноразово наголошував, що кожне повернення, як спецоперація. Адже долі дітей різні, але кожному з них довелося пройти через випробування", - зауважив він.
"Наприклад, двоє діток довгий час перебували на ТОТ, і тепер, нарешті, вдалося повернути їх батькам. Також нам вдалося повернути на Батьківщину хлопця, якого росіяни звинуватили у підриві моста, місяць тримали у в'язниці та допитували. Він пройшов всі кола пекла, зокрема, й фільтрацію. Але тепер він з мамою, в Україні", - розповів Лубінець.
Він зазначив, що з безпекових міркувань розголошувати багато деталей повернення не можуть, але можуть "поділитися емоціями радості".
Доповнення
1 вересня в ОП повідомили, що за тиждень вдалося повернути 11 наших дітей, яких викрали росіяни.