Наші вдома: за останній тиждень повернули 11 українських дітей, яких викрали окупанти - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Лише за останній тиждень вдалося повернути 11 наших дітей, яких викрали росіяни. Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає УНН.
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"Росіяни викрадають дітей та примушують їх вчитися на росії, вони вбивають, знищують цілі міста…
Ми працюємо над тим, щоб знаходити викрадених дітей та повертати їх додому. Розроблений за завданням Президента план дій Bring Kids Back UA об‘єднує зусилля держави та партнерів. Створені механізми для реінтеграції та адаптації викрадених росією дітей, яких вдалося повернути.
Лише за останній тиждень ми повернули 11 наших дітей…", - повідомив Єрмак.
Додамо
Голова ОП додав, що 3750 українських шкіл пошкоджені і повністю зруйновані російськими ракетами та бомбами.
"400 тисяч наших дітей вчаться, перебуваючи за кордоном. Це ті діти, які залишаються в нашій системі освіти. Десятки тисяч дітей викрадені росіянами. 12 394 школи в Україні функціонують.
З них: в очній формі навчання – 6 577 (53,1%), змішаній – 3 362 (27,1%), дистанційній – 2 455 (19,8%).
Всього в наших школах навчаються 3 623 169 дітей. При цьому, очно - 1 626 827 (44,9%), за змішаною системою - 1 112 363 (30,7%) та 883 979 (24,4%) – дистанційно", - додав голова ОП.
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