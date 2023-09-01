Навчання для дітей за кордоном переформатують: уряд ухвалив рішення
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Уряд ухвалив рішення про переформатування освітнього процесу для дітей за кордоном, повідомив у п'ятницю Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише УНН.
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"Уряд ухвалив рішення про переформатування освітнього процесу для дітей, які зараз не в Україні. Затвердили типову освітню програму, яка передбачає вивчення лише предметів українознавчого компоненту. Це 6-8 годин на тиждень", - сказав Шмигаль.
"Оцінки з математики чи, наприклад, з природничих наук будуть зараховані у школі, у якій діти зараз навчаються за кордоном", - додав Прем'єр.
Деталі
Окрім того, з його слів, на виконання завдання Президента України уряд працює над "системною трансформацією освітнього процесу". І віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров та міністр освіти і науки Оксен Лісовий "уже мають конкретні напрацювання, які до кінця року будуть презентовані".
Як зазначив очільник уряду, ідеться про п'ять напрямків:
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- покращення рівня навичок освітніх менеджерів;
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- підвищення престижу, оплати праці, навичок та вмінь українських педагогів;
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- сучасний зміст і сенси освіти на основі НУШ;
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- оновлена система та мережа для рівного доступу всіх дітей до якісної освіти;
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- новий освітній простір: його безпека та якість за новими стандартами.
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Доповнення
В Україні запроваджують нову форму навчання у вибраних дистанційних школах - для українців за кордоном.