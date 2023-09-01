Обучение для детей за рубежом переформатируют: правительство приняло решение
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Правительство приняло решение о переформатировании образовательного процесса для детей за рубежом, сообщил в пятницу Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.
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"Правительство приняло решение о переформатировании образовательного процесса для детей, которые сейчас не в Украине. Утвердили типовую образовательную программу, которая предусматривает изучение только предметов украиноведческого компонента. Это 6-8 часов в неделю", - сказал Шмыгаль.
"Оценки по математике или, например, по естественным наукам будут засчитаны в школе, в которой дети сейчас учатся за рубежом", - добавил Премьер.
Детали
Кроме того, по его словам, во исполнение задания Президента Украины правительство работает над "системной трансформацией образовательного процесса". И вице-премьер-министр Михаил Федоров и министр образования и науки Оксен Лисовый "уже имеют конкретные наработки, которые до конца года будут представлены".
Как отметил глава правительства, речь идет о пяти направлениях:
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- улучшение уровня навыков образовательных менеджеров;
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- повышение престижа, оплаты труда, навыков и умений украинских педагогов;
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- современное содержание и смыслы образования на основе НУШ;
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- обновленная система и сеть для равного доступа всех детей к качественному образованию;
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- новое образовательное пространство: его безопасность и качество по новым стандартам.
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Дополнение
В Украине вводят новую форму обучения в избранных дистанционных школах - для украинцев за рубежом.