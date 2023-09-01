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Наши дома: за последнюю неделю вернули 11 украинских детей, которых похитили оккупанты - ОП

Киев • УНН

 • 425782 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Только за последнюю неделю удалось вернути 11 наших детей, которых похитили россияне. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает УНН.

Цитата

"Россияне похищают детей и заставляют их учиться на россии, они убивают, уничтожают целые города…

Мы работаем над тем, чтобы находить похищенных детей и возвращать их домой. Разработанный по заданию Президента план действий Bring Kids Back UA объединяет усилия государства и партнеров. Созданы механизмы для реинтеграции и адаптации похищенных россией детей, которых удалось вернуть.

Только за последнюю неделю мы вернули 11 наших детей…", - сообщил Ермак.

Добавим

Глава ОП добавил, что 3750 украинских школ повреждены и полностью разрушены российскими ракетами и бомбами.

"400 тысяч наших детей учатся, находясь за рубежом. Это те дети, которые остаются в нашей системе образования. Десятки тысяч детей похищены россиянами. 12 394 школы в Украине функционируют.

Из них: в очной форме обучения – 6 577 (53,1%), смешанной – 3 362 (27,1%), дистанционной – 2 455 (19,8%).

Всего в наших школах обучаются 3 623 169 детей. При этом, очно - 1 626 827 (44,9%), по смешанной системе - 1 112 363 (30,7%) и 883 979 (24,4%) – дистанционно", - добавил глава ОП.

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