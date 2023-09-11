Украина разработала механизм возвращения украинских детей - Лубинец

Детали

Он отметил, что этот механизм предусматривает несколько ключевых этапов:



Разработка механизма получения списков детей;



Верификация и обновление данных;



Документирование фактов преступлений и выявление новых обстоятельств;



Психологическая реабилитация детей после возвращения;



Создание специального центра для реабилитации;



Открытие гуманитарных коридоров.



Цитата

"Все эти шаги осуществляются с целью обеспечения безопасного возвращения украинских детей", — отметил омбудсмен.

Добавим

8 сентября Украина вернула еще девять детей. Среди них парень, которого россияне обвинили в подрыве моста, месяц держали в’тюрьме и допрашивали, а затем заставили пройти процедуру фильтрации.

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