Украина разработала механизм возвращения украинских детей - Лубинец
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. В Украине разработали специальный механизм возвращения детей, которых вывезла Россия с оккупированных частей нашего государства. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время Ялтинской европейской стратегии (YES), пишет УНН.
Детали
Он отметил, что этот механизм предусматривает несколько ключевых этапов:
-
- Разработка механизма получения списков детей;
-
- Верификация и обновление данных;
-
- Документирование фактов преступлений и выявление новых обстоятельств;
-
- Психологическая реабилитация детей после возвращения;
-
- Создание специального центра для реабилитации;
-
- Открытие гуманитарных коридоров.
-
Цитата
"Все эти шаги осуществляются с целью обеспечения безопасного возвращения украинских детей", — отметил омбудсмен.
Добавим
8 сентября Украина вернула еще девять детей. Среди них парень, которого россияне обвинили в подрыве моста, месяц держали в’тюрьме и допрашивали, а затем заставили пройти процедуру фильтрации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Количество заявок на украинское образование с оккупированных территорий упало до 5 - образовательный омбудсмен