Кількість заявок на українську освіту з окупованих територій впала до 5 - освітній омбудсмен

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“На жаль, діти, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, практично відірвані від української освіти через цілком об’єктивну причину. Невеличка статистика з роботи служби омбудсмена: за минулий рік ми отримали майже 700 звернень на українську освіту з тимчасово окупованих територій. Це здебільшого літо та початок осені. Цього року 5, оскільки окупанти взяли під контроль всю комунікацію. Там реально небезпечно виходити в інтернет та зв’язуватися з Україною”, - сказав освітній омбудсмен.

Він додав, що для того, щоб більш-менш почуватися в безпеці під час дистанційного українського навчання, треба мати дуже просунуті навички користування VPN та приховування IP-адреси. Тому, наразі, дуже складно організувати навчання на окупованих територіях.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що у тимчасово окупованому Волноваському районі Донеччині росіяни проводили заходи з примусового залучення дітей до шкіл, де навчатимуть за програмою рф. На батьків, які відмовились віддавати дітей до школи, складено протокол про неналежне виконання батьківських обов’язків.