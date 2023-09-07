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Кількість заявок на українську освіту з окупованих територій впала до 5 - освітній омбудсмен

Кількість заявок на українську освіту з окупованих територій впала до 5 - освітній омбудсмен

Київ • УНН

 • 455478 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Окупація позбавила дітей на тимчасово окупованих територіях доступу до української освіти. Загарбники контролюють інтернет, тому діти не можуть безпечно навчатися дистанційно. Відомо, що за минулий рік до служби освітнього омбудсмена надійшло майже 700 заявок на українську освіту, але цього року їх було лише 5. Про це повідомив під час брифінгу у четвер освітній омбудсмен України Сергій Горбачов, передає кореспондент УНН.

Цитата

“На жаль, діти, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, практично відірвані від української освіти через цілком об’єктивну причину. Невеличка статистика з роботи служби омбудсмена: за минулий рік ми отримали майже 700 звернень на українську освіту з тимчасово окупованих територій. Це здебільшого літо та початок осені. Цього року 5, оскільки окупанти взяли під контроль всю комунікацію. Там реально небезпечно виходити в інтернет та зв’язуватися з Україною”, - сказав освітній омбудсмен.

Він додав, що для того, щоб більш-менш почуватися в безпеці під час дистанційного українського навчання, треба мати дуже просунуті навички користування VPN та приховування IP-адреси. Тому, наразі, дуже складно організувати навчання на окупованих територіях.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що у тимчасово окупованому Волноваському районі Донеччині росіяни проводили заходи з примусового залучення дітей до шкіл, де навчатимуть за програмою рф. На батьків, які відмовились віддавати дітей до школи, складено протокол про неналежне виконання батьківських обов’язків.

Українські Національні Новини

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