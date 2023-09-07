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Количество заявок на украинское образование с оккупированных территорий упало до 5 - образовательный омбудсмен

Количество заявок на украинское образование с оккупированных территорий упало до 5 - образовательный омбудсмен

Киев • УНН

 • 455476 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Оккупация лишила детей на временно оккупированных территориях доступа к украинскому образованию. Захватчики контролируют интернет, поэтому дети не могут безопасно учиться дистанционно. Известно, что за прошлый год в службу образовательного омбудсмена поступило почти 700 заявок на украинское образование, но в этом году их было только 5. Об этом сообщил во время брифинга в четверг образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев, передает корреспондент УНН.

Цитата

“К сожалению, дети, которые находятся на временно оккупированных территориях, практически оторваны от украинского образования по вполне объективной причине. Небольшая статистика из работы службы омбудсмена: за прошлый год мы получили почти 700 обращений на украинское образование с временно оккупированных территорий. Это в основном лето и начало осени. В этом году 5, поскольку оккупанты взяли под контроль всю коммуникацию. Там реально опасно выходить в интернет и связываться с Украиной", - сказал образовательный омбудсмен.

Он добавил, что для того, чтобы более-менее чувствовать себя в безопасности во время дистанционного украинского обучения, надо иметь очень продвинутые навыки пользования VPN и сокрытия IP-адреса. Поэтому, пока очень сложно организовать обучение на оккупированных территориях.

Напомним

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Волновахском районе Донецкой области россияне проводили мероприятия по принудительному привлечению детей в школы, где будут учить по программе рф. На родителей, которые отказались отдавать детей в школу, составлен протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

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