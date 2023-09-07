Количество заявок на украинское образование с оккупированных территорий упало до 5 - образовательный омбудсмен

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“К сожалению, дети, которые находятся на временно оккупированных территориях, практически оторваны от украинского образования по вполне объективной причине. Небольшая статистика из работы службы омбудсмена: за прошлый год мы получили почти 700 обращений на украинское образование с временно оккупированных территорий. Это в основном лето и начало осени. В этом году 5, поскольку оккупанты взяли под контроль всю коммуникацию. Там реально опасно выходить в интернет и связываться с Украиной", - сказал образовательный омбудсмен.

Он добавил, что для того, чтобы более-менее чувствовать себя в безопасности во время дистанционного украинского обучения, надо иметь очень продвинутые навыки пользования VPN и сокрытия IP-адреса. Поэтому, пока очень сложно организовать обучение на оккупированных территориях.

Напомним

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Волновахском районе Донецкой области россияне проводили мероприятия по принудительному привлечению детей в школы, где будут учить по программе рф. На родителей, которые отказались отдавать детей в школу, составлен протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.