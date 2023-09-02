На Донеччині окупанти примусово залучали дітей до навчання за програмою рф: погрожували позбавленням батьківських прав
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. У тимчасово окупованому Волноваському районі Донеччині росіяни проводили заходи з примусового залучення дітей до шків, де навчатимуть за програмою рф. На батьків, які відмовились віддавати дітей до школи, складено протокол про неналежне виконання батьківських обов’язків. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
У тимчасово окупованому населеному пункті Волноваха Донецької області та інших населених пунктах Волноваського району у період за 15 по 30 серпня представниками російських окупаційних адміністрацій проводилися агітаційні заходи з місцевим населенням щодо примусового залучення дітей шкільного віку до освітнього процесу у навчальних закладах за програмою рф та участі у виборах і голосуванні за кандидатів від партії «єдина росія».
До батьків, які відмовилися віддавати дітей до навчальних закладів, навідуються представники районних відділів освіти у супроводі ФСБ рф з метою проведення профілактичних бесід щодо дотримання норм російського законодавства про обов’язкове отримання середньої освіти.
На батьків складено протоколи про неналежне виконання батьківських обов’язків. Повідомляється, що у разі складання трьох таких протоколів вони будуть позбавлені батьківських прав, а дітей передадуть під опіку соціальних служб до дитячих будинків на території рф.
Нагадаємо
В школах тимчасово окупованого Криму батьків не пустили на урочисті лінійки, а під час «уроків патріотизму» у школах Сімферополя учнів старших класів вербували до російської армії.