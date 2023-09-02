В Донецкой области оккупанты принудительно привлекали детей к обучению по программе рф: угрожали лишением родительских прав

Детали

Во временно оккупированном населенном пункте Волноваха Донецкой области и других населенных пунктах Волновахского района в период с 15 по 30 августа представителями российских оккупационных администраций проводились агитационные мероприятия с местным населением по принудительному привлечению детей школьного возраста к образовательному процессу в учебных заведениях по программе рф и участия в выборах и голосовании за кандидатов от партии «единая россия».

К родителям, отказавшимся отдавать детей в учебные заведения, наведываются представители районных отделов образования в сопровождении ФСБ рф с целью проведения профилактических бесед по соблюдению норм российского законодательства об обязательномполучении среднего образования.

На родителей составлены протоколы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Сообщается, что в случае составления трех таких протоколов они будут лишены родительских прав, а детей передадут под опеку социальных служб в детские дома на территории рф.

Напомним

В школах временно оккупированного Крыма родителей не пустили на торжественные линейки, а во время «уроков патриотизма» в школах Симферополя учеников старших классов вербовали в российскую армию.