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В Донецкой области оккупанты принудительно привлекали детей к обучению по программе рф: угрожали лишением родительских прав

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. Во временно оккупированном Волновахском районе Донецкой области россияне проводили мероприятия по принудительному привлечению детей в школы, где будут обучать по программе рф. На родителей, которые отказались отдавать детей в школу, составлен протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Детали 

Во временно оккупированном населенном пункте Волноваха Донецкой области и других населенных пунктах Волновахского района в период с 15 по 30 августа представителями российских оккупационных администраций проводились агитационные мероприятия с местным населением по принудительному привлечению детей школьного возраста к образовательному процессу в учебных заведениях по программе рф и участия в выборах и голосовании за кандидатов от партии «единая россия».

К родителям, отказавшимся отдавать детей в учебные заведения, наведываются представители районных отделов образования в сопровождении ФСБ рф с целью проведения профилактических бесед по соблюдению норм российского законодательства об обязательномполучении среднего образования. 

На родителей составлены протоколы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Сообщается, что в случае составления трех таких протоколов они будут лишены родительских прав, а детей передадут под опеку социальных служб в детские дома на территории рф. 

Напомним

В школах временно оккупированного Крыма родителей не пустили на торжественные линейки, а во время «уроков патриотизма» в школах Симферополя учеников старших классов вербовали в российскую армию. 

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