1 вересня в Криму: школярів агітували вступати до лав російської армії, а батьків не пустили на лінійки

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Зазначається, що в школах тимчасово окупованого Криму батьків не пустили на шкільні лінійки. Також території шкіл патрулювали співробітники поліції та росгвардії. У лінійках взяли участь лише учні перших та 11 класів. Решта класів у цей час мала так звану «класну годину», а саме — урок «Розмови про важливе».

Під час таких «уроків» школярам прищеплюють «патріотичне виховання, формують уявлення про культурну та історичну єдність російського народу та важливість їхнього збереження».

Під час «уроків патріотизму» у школах Сміферополя так звані «герої» так званої «спецоперації» розповідали про перспективи контрактної служби у лавах армії рф. Таким чином учнів старших класів вербують до російської армії після завершення навчання, зауважує громадська ініціатива.

До участі в шкільній лінійці допустили лише батьків першачків. Окупанти пояснили, що обмеження ввели «в цілях безпеки».

Території кримських шкіл патрулювали співробітники поліції та росгвардії. За наявною інформацією, такий сценарій шкільної лінійки реалізувався у більшості шкіл тимчасово окупованого Криму.

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