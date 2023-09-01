Зеленський про Крим: "Ми за те, щоб російські війська пішли з півострова без нашого тиску"

Деталі

Зеленський сказав 1 вересня на конференції італійського аналітичного центру Європейський дім - Амбросетті, що росія мілітаризувала й ізолювала Кримський півострів і підкреслив, що найкраще було б, якби російські війська повернулися назад в росію добровільно.

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«Це може бути вирішено дипломатичним або військовим шляхом. Ми за те, щоб російські війська пішли з півострова без нашого тиску, бо це означало б менше жертв, менше втрат. Ми дбаємо за своїх людей. Хай путін дбає за своїх людей», - сказав президент Зеленський, відповідаючи на запитання.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявляв, що російсько-українська війна не закінчиться доти, доки Крим не буде звільнено від загарбників.