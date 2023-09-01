Зеленский о Крыме: "Мы за то, чтобы российские войска ушли с полуострова без нашего давления"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский повторил, что прекращение российской оккупации всех украинских территорий, включая оккупированный россией еще в 2014 году Крым, является условием для прочного мира, сообщает "Голос Америки", пишет УНН.
Детали
Зеленский сказал 1 сентября на конференции итальянского аналитического центра Европейский дом - Амбросетти, что россия милитаризировала и изолировала Крымский полуостров и подчеркнул, что лучше всего было бы, если бы российские войска вернулись обратно в россию добровольно.
Цитата
«Это может быть решено дипломатическим или военным путем. Мы за то, чтобы российские войска ушли с полуострова без нашего давления, потому что это означало бы меньше жертв, меньше потерь. Мы заботимся о своих людях. Пусть путин заботится о своих людях», - сказал президент Зеленский, отвечая на вопрос.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский заявлял, что российско-украинская война не закончится до тех пор, пока Крым не будет освобожден от захватчиков.