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1 сентября в Крыму: школьников агитировали вступать в ряды российской армии, а родителей не пустили на линейки

1 сентября в Крыму: школьников агитировали вступать в ряды российской армии, а родителей не пустили на линейки

Киев • УНН

 • 499452 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В школах временно оккупированного Крыма родителей не пустили на торжественные линейки, а во время «уроков патриотизма» в школах Симферополя учеников старших классов вербовали в российскую армию, сообщает КрымЅОЅ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в школах временно оккупированного Крыма родителей не пустили на школьные линейки. Также территории школ патрулировали сотрудники полиции и росгвардии. В линейках приняли участие только ученики первых и 11 классов. Остальные классы в это время имели так называемый «классный час», а именно — урок «Разговоры о важном».

Во время таких «уроков» школьникам прививают «патриотическое воспитание, формируют представление о культурном и историческом единстве русского народа и важности их сохранения». 

Во время «уроков патриотизма» в школах Смеферополя так называемые «герои» так называемой «спецоперации» рассказывали о перспективах контрактной службы в рядах армии рф. Таким образом учеников старших классов вербуют в российскую армию после завершения обучения, отмечает общественная инициатива.

К участию в школьной линейке допустили только родителей первоклашек. Оккупанты объяснили, что ограничения ввели «в целях безопасности».

Территории крымских школ патрулировали сотрудники полиции и росгвардии. По имеющейся информации, такой сценарий школьной линейки реализовался в большинстве школ временно оккупированного Крыма. 

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