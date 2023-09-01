Детали

Отмечается, что в школах временно оккупированного Крыма родителей не пустили на школьные линейки. Также территории школ патрулировали сотрудники полиции и росгвардии. В линейках приняли участие только ученики первых и 11 классов. Остальные классы в это время имели так называемый «классный час», а именно — урок «Разговоры о важном».

Во время таких «уроков» школьникам прививают «патриотическое воспитание, формируют представление о культурном и историческом единстве русского народа и важности их сохранения».

Во время «уроков патриотизма» в школах Смеферополя так называемые «герои» так называемой «спецоперации» рассказывали о перспективах контрактной службы в рядах армии рф. Таким образом учеников старших классов вербуют в российскую армию после завершения обучения, отмечает общественная инициатива.

К участию в школьной линейке допустили только родителей первоклашек. Оккупанты объяснили, что ограничения ввели «в целях безопасности».

Территории крымских школ патрулировали сотрудники полиции и росгвардии. По имеющейся информации, такой сценарий школьной линейки реализовался в большинстве школ временно оккупированного Крыма.

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