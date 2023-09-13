Трое освобожденных из рф и ВОТ детей встретились с родными - омбудсмен

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“Работа по возвращению украинских детей домой продолжается. И уже две девушки и парень встретились со своими родными. Им по 14-15 лет”, - написал он в Telegram.

По словам омбудсмена, впереди у детей – реабилитация, поддержка психолога и юристов.

Дополнение

Организация Save Ukraine вернула еще 13 украинских детей с оккупированных территорий Херсонщины, Луганщины и Запорожской области. Об этом сообщил СЕО Save Ukraine Николай Кулеба.