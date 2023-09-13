Трое освобожденных из рф и ВОТ детей встретились с родными - омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Украине удалось вернуть еще троих детей с временно оккупированных территории и России. Две девушки и парень встретились со своими родными, об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует УНН.
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“Работа по возвращению украинских детей домой продолжается. И уже две девушки и парень встретились со своими родными. Им по 14-15 лет”, - написал он в Telegram.
По словам омбудсмена, впереди у детей – реабилитация, поддержка психолога и юристов.
Дополнение
Организация Save Ukraine вернула еще 13 украинских детей с оккупированных территорий Херсонщины, Луганщины и Запорожской области. Об этом сообщил СЕО Save Ukraine Николай Кулеба.