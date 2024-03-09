В Украину с ВОТ вернули 10 детей

10 украинских детей, которые оказались в оккупации после 24 февраля, смогли вернуться домой благодаря команде Save Ukraine. Эти дети, после длительной разлуки, наконец обняли своих близких, и сейчас все семьи в безопасности. Об этом сообщил исполнительный директор БО Save Ukraine Николай Кулеба, передает УНН.

Детали

Например, Алина осталась дома с папой после депортации ее мамы Марины российскими оккупантами. Девочке пришлось посещать российскую школу, где ее заставляли петь гимн России и носить российскую школьную форму. Хотя Алина отказалась писать письма российским военным, преподаватели угрожали занижением оценок.

Алексей, папа которого умер в оккупации от болезни сердца, также вспоминает только российские учебники, которые заменили украинские книги в школе. Даже во время написания писем российским военным не разрешалось отказаться.

Длительную разлуку в период боевых действий выжили 13-летний Орест и 11-летняя Мелания, которых разделили с родителями. Родители увезли детей на Левобережье к бабушке и дедушке, и почти 1,5 года они не виделись. Из-за постоянного стресса у Мелании ухудшился слух.

Save Ukraine уже спасла 261 ребенка из российской оккупации.

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