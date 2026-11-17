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Частный интерес годами может одерживать верх даже в сфере продовольственной безопасности. Так, имущество трех хлебокомбинатов незаконным путем оказалось в частных руках, однако в 2026 году его удалось через суд вернуть государству, пишет УНН.

"Хлебная база № 87" ГП "Нежинский комбинат хлебопродуктов"

Это предприятие включено в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, как предприятие, обеспечивающее размещение и хранение материальных ценностей государственного резерва.

Законом Украины оно включено в перечень объектов, не подлежащих приватизации. Несмотря на это, в 2018 году оно выбыло из государственной собственности в результате заключения незаконного договора купли-продажи и последующей перепродажи.

Столичная прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Черниговской области с иском в интересах государства о признании недействительными результатов договоров, которые привели к утрате государством права собственности.

Судами всех трех инстанций иск прокурора был удовлетворен, а спорное недвижимое имущество истребовано в государственную собственность.

Как сообщили УНН в Офисе Генерального прокурора в ответ на запрос, благодаря Киевской городской прокуратуре указанное решение суда исполнено в полном объеме, и государству возвращен целостный имущественный комплекс площадью 26 тыс. кв. м.

"Волочисский комбинат хлебопродуктов" ГАК "Хлеб Украины"

Несколько лет продолжалась судебная тяжба вокруг "Волочисского комбината хлебопродуктов", который также вопреки законодательному запрету был отчужден в собственность частного предприятия. Из судебных реестров и других открытых источников удалось установить, что имущество было передано в пользу ЧП "Аграрная компания 2004", входящего в агрохолдинг Vitagro, почетным президентом которого является народный депутат Сергей Лабазюк.

В конце концов, как сообщили в Офисе Генпрокурора, в этом году по иску Хмельницкой областной прокуратуры было принято судебное решение о возвращении в государственную собственность 21 объекта общей площадью 19,1 тыс. кв. м, принадлежавших Дочернему предприятию ГАК "Хлеб Украины" "Волочисский комбинат хлебопродуктов".

Хлебокомбинат в Стрые

Кроме того, Львовской областной прокуратурой в государственную собственность возвращен имущественный комплекс комбината хлебопродуктов в г. Стрые общей площадью 31,2 тыс. кв. м стоимостью более 53,5 млн грн, незаконно зарегистрированный балансодержателем как объект его собственности.

В Офисе Генпрокурора подчеркнули, что имущественные комплексы государственных предприятий, предназначенные для хранения и переработки зерна, имеют особое значение для продовольственной безопасности государства.

"Если такой комплекс незаконно отчужден, государство теряет возможность распоряжаться его мощностями. Последующая продажа или разукомплектование имущества могут осложнить как его возвращение, так и восстановление работы предприятия", — отмечается в ответе на запрос УНН.

Также в этом году по иску Полтавской окружной прокуратуры в бюджет Полтавского городского совета взыскано более 8,3 млн грн с ООО "Продоптом", которое вопреки условиям договора поставило некачественные продукты питания, предназначавшиеся для формирования продовольственного резерва территориальной громады, в том числе для личного состава Территориальной обороны Полтавы и внутренне перемещенных лиц.

В СМИ сообщалось, что в начале полномасштабной войны руководство Полтавы заказало у ООО "Продоптом" 160 тысяч мясных консервов стоимостью 14,5 млн грн для городского продовольственного резерва. Из них 80 000 банок "Свинины тушеной" по 104,04 грн стоили 8 323 200 грн — именно эти консервы по результатам экспертизы были признаны не соответствующими требованиям ДСТУ и способными причинить вред здоровью.

Медиа Полтавщины связывают упомянутую компанию с местным бизнесменом Владимиром Сергиенко, фирмы которого годами участвуют в государственных и коммунальных тендерах.

Когда-то он поставлял продукты питания в образовательные учреждения Полтавщины. В 2023 году АМКУ оштрафовал его как ФЛП на 82 млн грн за сговор на торгах.