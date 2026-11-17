россия в ночь на 17 ноября выпустила четыре баллистические ракеты по Южному мосту и три по Северному мосту в Киеве. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях по итогам селекторного совещания, пишет УНН.

Что с мостами в Киеве

Был отдельный доклад о ситуации с логистикой после попаданий по мостам в Киеве. Этой ночью было четыре баллистические ракеты по Южному мосту и три по Северному. Определили необходимые силы и средства, а также сроки восстановления - сообщил Зеленский.

Что со светом

Сейчас в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях работают энергетики, ремонтные бригады, спасатели ГСЧС Украины и другие необходимые службы, которые ликвидируют последствия российского удара по энергосети. На данный момент есть значительные отключения электроэнергии в этих трех областях. Был доклад о подключении критической инфраструктуры и сроках восстановления графиков. Спасибо каждому и каждой, кто фактически без перерыва работает над восстановлением электроснабжения - указал Президент.

Что дальше

Как сообщил Президент, "есть отдельные поручения МВД Украины для реорганизации транспортных потоков: нужны четкие резервные схемы работы транспорта, маршрутов, дополнительных сил на каждый вариант развития событий".

"Был доклад министра здравоохранения об организации работы экстренной медицинской помощи при любых условиях в Киеве, Днепре, Запорожье и других городах, где россия стремится разрушить транспортное сообщение: должны быть четкие гарантии бесперебойной работы всех служб", - подчеркнул Зеленский.

"Отдельно обсудили с правительственными чиновниками реализацию программы экстренной поддержки украинской логистики, о которой мы договорились с Урсулой фон дер Ляйен. Премьер-министр доложил о первых решениях Еврокомиссии. Определили дальнейшие шаги", - отметил он.

Что с агроэкспортом

"По итогам вчерашней встречи с представителями аграрной сферы подробно обсудили с МИД Украины и министром аграрной политики конкретные меры поддержки экспорта украинской агропродукции. Что именно нужно сделать, мы уже определили. Рассчитываю на этой неделе получить от правительственных чиновников ответ, когда именно меры поддержки будут реализованы. Времени ждать нет", - сообщил Глава государства.

Ожидается заседание Ставки

"Отдельно обсудили с Главнокомандующим ВСУ необходимость дополнительных решений для защиты объектов инфраструктуры, энергетики и промышленности в части областей от российских дронов – там, где до сих пор недостаточно сил и средств защиты, соответствующих рубежей для сбития "шахедов". Поручил подготовить этот вопрос на Ставку. Слава Украине!" - подчеркнул Президент.

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