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В столице частично восстанавливают движение по Южному мосту после атак рф. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

По результатам обследования конструкций сооружения специалисты ГП "Национальный институт развития инфраструктуры" предоставили заключение о возможности восстановления временного движения автомобильным проездом в направлении с левого на правый берег Киева - сообщил мэр.

По словам Кличко, движение с регулируемым интервалом разрешено:

- автотранспорту массой до 10 тонн включительно;

- общественному транспорту общей массой до 18 тонн.

Движение же с правого на левый берег остается закрытым из-за повреждения той части моста. В настоящее время специалисты прорабатывают материалы обследования и выполняют необходимые расчеты для оценки технического состояния и несущей способности поврежденных конструкций - добавил мэр.

В то же время он подчеркнул, что специалисты КП "Киевавтодормост" продолжают работы по ликвидации последствий вражеской атаки и восстановлению поврежденных мостовых конструкций.

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