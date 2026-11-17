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У столиці частково відновлюють рух Південним мостом після атак рф. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає УНН.

За результатами обстеження конструкцій споруди фахівці ДП "Національний інститут розвитку інфраструктури" надали висновок щодо можливості відновлення тимчасового руху автомобільним проїздом у напрямку з лівого на правий берег Києва - повідомив мер.

За словами Кличка, рух із регульованим інтервалом дозволено:

- автотранспорту масою до 10 тонн включно;

- громадському транспорту загальною масою до 18 тонн.

Рух же з правого на лівий берег залишається закритим через пошкодження тієї частини мосту. Наразі фахівці опрацьовують матеріали обстеження і виконують необхідні розрахунки для оцінки технічного стану та несної здатності пошкоджених конструкцій - додав мер.

У той же час, він наголосив, що Фахівці КП "Київавтошляхміст" продовжують роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки та відновлення пошкоджених мостових конструкцій.

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