Украина предложила еще 10 пунктов на временно оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей, которые нуждаются в аналогичной гуманитарной операции, как в Олешках. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Был доклад о гуманитарной операции в Олешках и оказании помощи нашим гражданам, которые были эвакуированы на подконтрольную территорию. Украина предложила еще 10 пунктов на временно оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей, которые нуждаются в аналогичной гуманитарной операции. Наша команда будет обсуждать это с американскими посредниками - сообщил Зеленский.

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Президент также добавил, что Украина передаст американской стороне предложения по обмену, "по каналам разведки уже коммуницируем"

Украина готова обеспечить результат уже в ближайшие недели. Сроки реализации этой договоренности зависят от темпа российской стороны и коммуникации американской команды с ними — сказал Зеленский.

Кроме того, по его словам, обсудил с командой параметры освобождения гражданских заложников, которые до сих пор удерживаются в России. Некоторые из них — еще со времени до полномасштабной войны.

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