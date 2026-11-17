Украина предложила ещё 10 оккупированных населённых пунктов, которые нуждаются в гуманитарной операции — Зеленский
Киев • УНН
Украина предложила провести гуманитарные операции ещё в 10 населённых пунктах Херсонской и Запорожской областей. Зеленский также обсудил обмен пленными и освобождение гражданских лиц.
Украина предложила еще 10 пунктов на временно оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей, которые нуждаются в аналогичной гуманитарной операции, как в Олешках. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Был доклад о гуманитарной операции в Олешках и оказании помощи нашим гражданам, которые были эвакуированы на подконтрольную территорию. Украина предложила еще 10 пунктов на временно оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей, которые нуждаются в аналогичной гуманитарной операции. Наша команда будет обсуждать это с американскими посредниками
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Президент также добавил, что Украина передаст американской стороне предложения по обмену, "по каналам разведки уже коммуницируем"
Украина готова обеспечить результат уже в ближайшие недели. Сроки реализации этой договоренности зависят от темпа российской стороны и коммуникации американской команды с ними — сказал Зеленский.
Кроме того, по его словам, обсудил с командой параметры освобождения гражданских заложников, которые до сих пор удерживаются в России. Некоторые из них — еще со времени до полномасштабной войны.
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