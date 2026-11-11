До 1500 украинцев могут вернуться из российского плена: что Зеленский рассказал в Дании о новом обмене

Украина и россия при посредничестве США достигли договоренности о проведении масштабного обмена военнопленными. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский во время рабочего визита в Данию 11 ноября, передает УНН.

Детали

Он сообщил, что во время переговоров в Абу-Даби рассматривались два возможных формата: "1000 на 1000" и "1500 на 1500". Но окончательное количество людей, которых планируют освободить, стороны должны согласовать 12 ноября.

Что президент Украины рассказал о возможном обмене

После своего выступления в датском парламенте Фолькетинге 11 ноября глава государства ответил на вопросы журналистов относительно возможных результатов дипломатических консультаций. В частности, корреспондент телеканала TV 2 поинтересовался, ожидает ли украинский президент конкретных договоренностей по итогам переговоров.

В ответ Зеленский подчеркнул необходимость дальнейшего давления на россию и назвал возвращение украинцев из плена одним из важных результатов, которых можно достичь дипломатическим путем.

Нам нужно оказывать давление на россию. Если мы сможем получить результаты обмена 1000 военнопленными, это будет очень важный результат - отметил президент Украины.

Также отметим, что накануне, 10 ноября, во время общения с журналистами в Копенгагене Зеленский уточнил, что участники трехсторонних переговоров рассматривают даже более масштабный вариант обмена.

Мы проговаривали с командой. Завтра у них главный день. Сегодня обсудили возможность обмена. Хотят сделать тысячу на тысячу, может, полторы на полторы. Какой-то большой обмен. С этой повесткой поедут американцы в россию - сообщил глава государства.

Что известно о договоренностях в Абу-Даби

Трехсторонние переговоры Украины, США и россии проходили 10–11 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Это первая встреча представителей трех государств в таком формате после перерыва, продолжавшегося с февраля 2026 года. По итогам первого дня консультаций источники украинских медиа, близкие к переговорной делегации, сообщили о предварительной договоренности о проведении масштабного обмена пленными в ближайшее время. Впоследствии заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук также подтвердила прогресс в этом вопросе.

Сегодня из Абу-Даби поступили хорошие новости. Есть прогресс в переговорах относительно очередного обмена пленными - сообщила она 10 ноября.

Второй день переговоров завершился 11 ноября около 13:10. По его итогам представители Украины, США и россии подтвердили достижение договоренности о масштабном освобождении пленных. Руководитель украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что стороны продолжают подготовку обмена, а его количественные параметры будут объявлены дополнительно.

А представитель американской стороны Джаред Кушнер, в свою очередь, заявил, что участники переговоров согласовали проведение масштабного гуманитарного освобождения пленных. По его словам, окончательное количество людей должны определить 12 ноября. Достижение договоренности подтвердил и руководитель российской делегации владимир мединский. Он отметил, что конкретные параметры обмена планируют обнародовать в ближайшее время.

Кроме того, член украинской делегации Давид Арахамия выразил надежду, что будущий обмен станет одним из крупнейших за все время полномасштабной войны.

Когда Украина и россия в последний раз проводили обмен "1000 на 1000"

Обмен в формате "1000 на 1000" - не новый формат для сторон. Подобный обмен уже проводили в мае 2025 года. Договоренности о нем были достигнуты во время украинско-российских переговоров в Стамбуле.

Тогда процесс освобождения пленных продолжался три дня - с 23 по 25 мая. Во время первого этапа, 23 мая, в Украину вернулись 390 граждан, среди которых были 270 военнослужащих и 120 гражданских. На следующий день, 24 мая, удалось освободить еще 307 украинских защитников. Завершающий этап состоялся 25 мая, когда из российского плена вернулись 303 военнослужащих.

Всего за три дня Украина вернула 1000 своих граждан. Среди освобожденных были защитники Мариуполя, военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и других воинских формирований.

Напомним

В начале июня 2026 года минобороны рф сообщило об обмене пленными с Украиной по формуле 185 на 185. Посредником в процессе выступили Объединенные Арабские Эмираты.