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До 1500 українців можуть повернутися з російського полону: що Зеленський розповів у Данії про новий обмін

Київ • УНН

 • 648 перегляди

Сторони розглядають обмін у форматі 1000 на 1000 або 1500 на 1500. Остаточну кількість звільнених узгодять 12 листопада.

До 1500 українців можуть повернутися з російського полону: що Зеленський розповів у Данії про новий обмін

Україна та росія за посередництва США досягли домовленості про проведення масштабного обміну військовополоненими. Про це заявив український лідер Володимир Зеленський під час робочого візиту до Данії 11 листопада, передає УНН.

Деталі

Він повідомив, що під час переговорів в Абу-Дабі розглядалися два можливі формати: "1000 на 1000" та "1500 на 1500". Але остаточну кількість людей, яких планують звільнити, сторони мають узгодити 12 листопада.

Що президент України розповів про можливий обмін

Після свого виступу в данському парламенті Фолькетингу 11 листопада глава держави відповів на запитання журналістів щодо можливих результатів дипломатичних консультацій. Зокрема, кореспондент телеканалу TV 2 поцікавився, чи очікує український президент конкретних домовленостей за підсумками переговорів.

У відповідь Зеленський наголосив на необхідності подальшого тиску на росію та назвав повернення українців із полону одним із важливих результатів, яких можна досягти дипломатичним шляхом.

Нам потрібно чинити тиск на росію. Якщо ми зможемо отримати результати обміну 1000 військовополоненими, це буде дуже важливий результат

- зазначив президент України.

Також зауважимо, що напередодні, 10 листопада, під час спілкування з журналістами в Копенгагені Зеленський уточнив, що учасники тристоронніх переговорів розглядають навіть масштабніший варіант обміну.

Ми проговорювали з командою. Завтра у них головний день. Сьогодні обговорили можливість обміну. Хочуть зробити тисячу на тисячу, може, півтори на півтори. Якийсь великий обмін. З цією аджендою поїдуть американці в росію

- повідомив глава держави.

Що відомо про домовленості в Абу-Дабі

Тристоронні переговори України, США та росії відбувалися 10–11 листопада в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів. Це перша зустріч представників трьох держав у такому форматі після перерви, що тривала з лютого 2026 року. За підсумками першого дня консультацій джерела українських медіа, близькі до переговорної делегації, повідомили про попередню домовленість щодо проведення масштабного обміну полоненими найближчим часом. Згодом заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук також підтвердила поступ у цьому питанні.

Сьогодні з Абу-Дабі надійшли добрі новини. Є поступ у переговорах щодо чергового обміну полоненими

- повідомила вона 10 листопада.

Другий день переговорів завершився 11 листопада близько 13:10. За його результатами представники України, США та росії підтвердили досягнення домовленості про масштабне звільнення полонених. Керівник української делегації Рустем Умєров повідомив, що сторони продовжують підготовку обміну, а його кількісні параметри будуть оголошені додатково.

А представник американської сторони Джаред Кушнер своєю чергою заявив, що учасники переговорів погодили проведення масштабного гуманітарного звільнення полонених. За його словами, остаточну кількість людей мають визначити 12 листопада. Досягнення домовленості підтвердив і керівник російської делегації володимир мединський. Він зазначив, що конкретні параметри обміну планують оприлюднити найближчим часом.

На додаток член української делегації Давид Арахамія висловив сподівання, що майбутній обмін стане одним із найбільших за весь час повномасштабної війни.

Коли Україна та росія востаннє проводили обмін "1000 на 1000"

Обмін у форматі "1000 на 1000" - не новий формат для сторін. Подібний уже проводили у травні 2025 року. Домовленостей щодо нього досягнули під час українсько-російських переговорів у Стамбулі.

Тоді процес звільнення полонених тривав три дні - з 23 до 25 травня. Під час першого етапу, 23 травня, в Україну повернулися 390 громадян, серед яких були 270 військовослужбовців та 120 цивільних. Наступного дня, 24 травня, вдалося звільнити ще 307 українських захисників. Завершальний етап відбувся 25 травня, коли з російського полону повернулися 303 військовослужбовці.

Загалом за три дні Україна повернула 1000 своїх громадян. Серед звільнених були оборонці Маріуполя, військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та інших військових формувань.

Нагадаємо

На початку червня 2026 року міноборони рф повідомило про обмін полоненими з Україною за формулою 185 на 185. Посередником у процесі виступили Об'єднані Арабські Емірати.

Олександра Василенко

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