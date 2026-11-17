Україна запропонувала ще 10 пунктів на тимчасово окупованій території Херсонської і Запорізької областей, які потребують аналогічної гуманітарної операції як в Олешках. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Була доповідь щодо гуманітарної операції в Олешках і надання допомоги нашим громадянам, які були евакуйовані на підконтрольну територію. Україна запропонувала ще 10 пунктів на тимчасово окупованій території Херсонської і Запорізької областей, які потребують аналогічної гуманітарної операції. Наша команда буде обговорювати це з американськими посередниками - повідомив Зеленський.

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Президент також додав, що Україна передасть американській стороні пропозиції щодо обміну, "каналами розвідки вже комунікуємо"

Україна готова забезпечити результат уже найближчими тижнями. Строки реалізації цієї домовленості залежать від темпу російської сторони і комунікації американської команди з ними - сказав Зеленський.

Крім того, за його словами, обговорив із командою параметри звільнення цивільних заручників, які досі утримуються в росії. Деякі з них – ще з часу до повномасштабної війни.

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