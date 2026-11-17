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В ближайшие двое суток Украину ожидают дожди. В патрульной полиции напомнили водителям и пешеходам важнейшие правила движения в непогоду, передает УНН.

Детали

Правоохранители отмечают, что дождь меняет условия на дороге: покрытие становится скользким, видимость ухудшается, а лужи могут скрывать опасность. Поэтому даже привычная поездка требует большей внимательности.

Водителям советуют:

➡️ выбирать безопасную скорость;

➡️ увеличить дистанцию и боковой интервал;

➡️ избегать резких маневров и торможения;

➡️ включать ближний свет фар;

➡️ заблаговременно снижать скорость перед поворотами и пешеходными переходами;

➡️ осторожно проезжать лужи.

А пешеходам рекомендуют переходить дорогу только в установленных местах и только на разрешающий сигнал светофора. В темное время суток или в условиях недостаточной видимости используйте световозвращающие элементы.

Напомним

По прогнозам синоптиков, в следующие двое суток в большинстве областей небольшие и умеренные дожди, в среду на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди.