Дождь меняет условия на дороге: полезные советы водителям и пешеходам
Киев • УНН
В ближайшие двое суток в Украине ожидаются дожди, которые ухудшат условия на дорогах. Патрульные призвали быть внимательными и соблюдать правила.
В ближайшие двое суток Украину ожидают дожди. В патрульной полиции напомнили водителям и пешеходам важнейшие правила движения в непогоду, передает УНН.
Детали
Правоохранители отмечают, что дождь меняет условия на дороге: покрытие становится скользким, видимость ухудшается, а лужи могут скрывать опасность. Поэтому даже привычная поездка требует большей внимательности.
Водителям советуют:
➡️ выбирать безопасную скорость;
➡️ увеличить дистанцию и боковой интервал;
➡️ избегать резких маневров и торможения;
➡️ включать ближний свет фар;
➡️ заблаговременно снижать скорость перед поворотами и пешеходными переходами;
➡️ осторожно проезжать лужи.
А пешеходам рекомендуют переходить дорогу только в установленных местах и только на разрешающий сигнал светофора. В темное время суток или в условиях недостаточной видимости используйте световозвращающие элементы.
Напомним
По прогнозам синоптиков, в следующие двое суток в большинстве областей небольшие и умеренные дожди, в среду на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди.