Джеффри Эпштейн

Deutsche Bank выявил подозрительные финансовые операции американского финансиста Джеффри Эпштейна на сумму 581,9 млн долларов. Это более чем вдвое превышает известную сумму. Об этом сообщает Der Standard со ссылкой на внутренние документы банка, передает УНН.

Как пишет Bild, Эпштейн считался особо важным клиентом Deutsche Bank и имел более 40 активных счетов, которые, в частности, использовал для финансирования своей системы сексуальной эксплуатации. С 2013 по 2019 год Deutsche Bank направил ему 21 уведомление о подозрениях в отмывании денег, что касалось трех тысяч транзакций.

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Эпштейн стал клиентом Deutsche Bank в 2013 году, когда уже имел судимость за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. Более того, банку еще до начала сотрудничества было известно о других возможных преступлениях финансиста. Последние счета финансиста закрыли 9 июля 2019 года, через три дня после его ареста.

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Контекст

Джеффри Эпштейн — американский финансист, которого обвиняли в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних; 10 августа 2019 года его нашли повешенным в тюремной камере.