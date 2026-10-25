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Скандал вокруг Эпштейна вновь угрожает Трампу — демократы готовят масштабное расследование

Киев • УНН

 • 1730 просмотра

Демократы США обещают расследовать дело Эпштейна, бизнес Трампов и роль банков, если вернут контроль над Палатой представителей. Белый дом отвергает обвинения.

Скандал вокруг Эпштейна вновь угрожает Трампу — демократы готовят масштабное расследование
Фото иллюстративное

Демократическая партия США планирует начать новое расследование дела Джеффри Эпштейна, если после промежуточных выборов 3 ноября вернет контроль над Палатой представителей. Проверке могут подвергнуться действия администрации Дональда Трампа, его связи с покойным финансистом и крупные американские банки. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Конгрессмен Роберт Гарсия заявил, что дело Эпштейна станет одним из главных приоритетов демократов. Партия также планирует проверить деловые операции семьи Трампа и возможные случаи корпоративной коррупции.

Страна хочет раскрытия информации, люди хотят публикации файлов и справедливости для пострадавших

– подчеркнул Гарсия.

Демократы могут вызвать представителей крупных банков

По словам конгрессмена, будущее расследование может охватить финансовые учреждения, обслуживавшие операции Эпштейна. Их представителей могут вызвать для дачи показаний.

Отдельное внимание демократы уделят тому, как администрация Трампа обнародовала материалы дела. Во время кампании 2024 года президент обещал раскрыть документы, однако впоследствии начал призывать общественность прекратить обсуждение скандала.

Здесь должна быть настоящая ответственность. И должно быть настоящее расследование

– заявил Гарсия.

В Белом доме отвергают обвинения. Пресс-секретарь администрации Лорен Бис утверждает, что Трамп был полностью оправдан во всем, что касалось Эпштейна.

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Трамп был знаком с Эпштейном в 1990-х и в начале 2000-х годов, но заявляет, что прекратил общение с ним задолго до разоблачения его преступлений. Сам факт знакомства не доказывает причастности к ним.

Эпштейна арестовали в 2019 году по обвинениям в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В том же году он умер в тюрьме. Согласно официальной версии, причиной стало самоубийство.

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Степан Гафтко

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