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Клинтон назвала Трампа "марионеткой путина" и предположила, что Кремль располагает на него компроматом по делу Эпштейна

Киев • УНН

 • 13208 просмотра

Хиллари Клинтон обвинила Трампа в помощи путину и заявила об угрозе для Европы. Она предположила, что тот стремится к разделу мира.

Клинтон назвала Трампа "марионеткой путина" и предположила, что Кремль располагает на него компроматом по делу Эпштейна

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон резко раскритиковала президента Дональда Трампа, обвинив его в содействии российскому диктатору владимиру путину. Она также выразила опасения, что американский президент стремится разделить мир на сферы влияния между США, россией и Китаем. Об этом Клинтон заявила в подкасте американской журналистки Кары Свишер, пишет УНН.

Подробности

По мнению бывшей госсекретаря, Трамп сознательно помогает кремлю, а амбиции путина не ограничиваются войной против Украины.

Во время подкаста High Stakes с журналисткой Карой Свишер Хиллари Клинтон предположила, что у путина может быть компромат на Дональда Трампа. По ее словам, это могут быть фотографии, видеозаписи или другие материалы. Клинтон связала свои подозрения с тем, что Трамп долгое время сопротивлялся публикации документов по делу Джеффри Эпштейна. По ее мнению, американский президент может пытаться сохранять хорошие отношения с путиным, опасаясь обнародования потенциального компромата. При этом Клинтон не привела доказательств существования таких материалов.

Трамп — это добровольная марионетка путина, которая помогает путину. путин не остановится на Украине

— заявила Клинтон.

Клинтон предположила, что Трамп хочет разделить мир на сферы влияния

Бывшая глава американской дипломатии считает, что Трамп может рассматривать международную политику как договоренность между тремя крупными державами, каждая из которых будет контролировать собственную часть мира.

Насколько я понимаю, у Трампа есть идея разделить мир. Он получает Западное полушарие, путин получает россию и Европу, а Китай получает остальной мир

— сказала она.

Таким образом, Клинтон выразила обеспокоенность не только будущим Украины, но и безопасностью европейских государств. В то же время ее слова о возможном разделе мира являются политической оценкой, а не подтверждением существования соответствующей договоренности между Вашингтоном, москвой и Пекином.

путин согласился только на переговоры: в Белом доме разочарованы отсутствием уступок Кремля — Axios22.10.26, 01:38 • 17131 просмотр

Степан Гафтко

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