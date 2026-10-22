путин согласился только на переговоры: в Белом доме разочарованы отсутствием уступок Кремля — Axios

Несмотря на шаги США навстречу России, Владимир Путин пока не согласился ни на какие существенные уступки по вопросу завершения войны против Украины. Единственное, чего удалось добиться Вашингтону, — это возможность возобновления переговоров. Об этом сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

По информации издания, администрация Дональда Трампа рассчитывала на большую готовность Кремля к компромиссам после смягчения санкций в отношении российского дизельного топлива.

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В Белом доме надеялись, что экономические послабления и другие шаги навстречу Москве помогут убедить Путина изменить позицию по мирному урегулированию. Однако ожидаемого результата пока нет.

Новый раунд переговоров могут провести в Абу-Даби

По данным Axios, на данный момент единственной уступкой российского руководства стала готовность вернуться к переговорному процессу.

Предварительно встреча делегаций Украины, США и России может состояться в Абу-Даби примерно 10 ноября. Вместе с тем окончательного подтверждения даты и состава участников пока нет.

Таким образом, несмотря на попытки Вашингтона стимулировать Кремль к компромиссам, российская сторона не продемонстрировала готовности изменить свои требования по завершению войны.

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