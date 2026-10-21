Виткофф назвал переговоры в Осло и петербурге "конструктивными", но "впереди много важной работы"

Стивен Виткофф

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф назвал переговоры в Осло и санкт-петербурге конструктивными, а также добавил: "они продолжатся в формате трехсторонних переговоров между Соединенными Штатами, россией и Украиной на техническом уровне", передает УНН.

В Осло и санкт-петербурге мы с Джаредом Кушнером встретились с российскими, украинскими и европейскими лидерами, чтобы содействовать реализации миссии президента Трампа, направленной на прекращение войны - сообщил Уиткофф.

По его словам, в санкт-петербурге состоялась встреча с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы "развить прогресс, достигнутый в Осло во время встречи с президентом Зеленским, обсудить рамочные условия мира, а также поблагодарить президента путина за освобождение американского гражданина Стивена Габбарда, который сможет вернуться домой к своей семье".

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Эти обсуждения были конструктивными; они продолжатся в формате трехсторонних переговоров между Соединенными Штатами, россией и Украиной на техническом уровне. Хотя впереди еще много важной работы, президент Трамп остается приверженным цели завершить эту войну и достичь всеобъемлющего и долгосрочного мира, который обеспечит безопасность и процветание для будущих поколений - резюмировал Уиткофф.

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Напомним

Посланник президента США Стив Уиткофф встретился с главой кремля Владимиром Путиным в санкт-петербурге в рф.