Виткофф назвал переговоры в Осло и петербурге "конструктивными", но "впереди много важной работы"
Киев • УНН
Стивен Виткофф назвал переговоры в Осло и санкт-петербурге конструктивными. Он заявил о дальнейшем трехстороннем формате США, россии и Украины.
Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф назвал переговоры в Осло и санкт-петербурге конструктивными, а также добавил: "они продолжатся в формате трехсторонних переговоров между Соединенными Штатами, россией и Украиной на техническом уровне", передает УНН.
В Осло и санкт-петербурге мы с Джаредом Кушнером встретились с российскими, украинскими и европейскими лидерами, чтобы содействовать реализации миссии президента Трампа, направленной на прекращение войны
По его словам, в санкт-петербурге состоялась встреча с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы "развить прогресс, достигнутый в Осло во время встречи с президентом Зеленским, обсудить рамочные условия мира, а также поблагодарить президента путина за освобождение американского гражданина Стивена Габбарда, который сможет вернуться домой к своей семье".
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Эти обсуждения были конструктивными; они продолжатся в формате трехсторонних переговоров между Соединенными Штатами, россией и Украиной на техническом уровне. Хотя впереди еще много важной работы, президент Трамп остается приверженным цели завершить эту войну и достичь всеобъемлющего и долгосрочного мира, который обеспечит безопасность и процветание для будущих поколений
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Напомним
Посланник президента США Стив Уиткофф встретился с главой кремля Владимиром Путиным в санкт-петербурге в рф.