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Виткофф назвал переговоры в Осло и петербурге "конструктивными", но "впереди много важной работы"

Киев • УНН

 • 10812 просмотра

Стивен Виткофф назвал переговоры в Осло и санкт-петербурге конструктивными. Он заявил о дальнейшем трехстороннем формате США, россии и Украины.

Виткофф назвал переговоры в Осло и петербурге "конструктивными", но "впереди много важной работы"
Стивен Виткофф

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф назвал переговоры в Осло и санкт-петербурге конструктивными, а также добавил: "они продолжатся в формате трехсторонних переговоров между Соединенными Штатами, россией и Украиной на техническом уровне", передает УНН.

В Осло и санкт-петербурге мы с Джаредом Кушнером встретились с российскими, украинскими и европейскими лидерами, чтобы содействовать реализации миссии президента Трампа, направленной на прекращение войны 

- сообщил Уиткофф.

По его словам, в санкт-петербурге состоялась встреча с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы "развить прогресс, достигнутый в Осло во время встречи с президентом Зеленским, обсудить рамочные условия мира, а также поблагодарить президента путина за освобождение американского гражданина Стивена Габбарда, который сможет вернуться домой к своей семье".

Уиткофф назвал путина "гуманистом" во время переговоров в санкт-петербурге - СМИ21.10.26, 16:22 • 3768 просмотров

Эти обсуждения были конструктивными; они продолжатся в формате трехсторонних переговоров между Соединенными Штатами, россией и Украиной на техническом уровне. Хотя впереди еще много важной работы, президент Трамп остается приверженным цели завершить эту войну и достичь всеобъемлющего и долгосрочного мира, который обеспечит безопасность и процветание для будущих поколений 

- резюмировал Уиткофф.

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Напомним

Посланник президента США Стив Уиткофф встретился с главой кремля Владимиром Путиным в санкт-петербурге в рф.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Путин
Стив Уиткофф
Осло
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина