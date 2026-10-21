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Віткофф назвав переговори в Осло та петербурзі "конструктивними", але "попереду багато важливої ​​роботи"

Київ • УНН

 • 2860 перегляди

Стівен Віткофф назвав переговори в Осло та Санкт-Петербурзі конструктивними. Він заявив про подальший тристоронній формат США, Росії та України.

Віткофф назвав переговори в Осло та петербурзі "конструктивними", але "попереду багато важливої ​​роботи"
Стівен Віткофф

Спецпредставник президента США Стівен Віткофф назвав переговори в Осло та санкт-петербурзі конструктивними, а також додав - "вони триватимуть у форматі тристоронніх переговорів між Сполученими Штатами, росією та Україною на технічному рівні", передає УНН.

В Осло та Санкт-Петербурзі ми з Джаредом Кушнером зустрілися з російськими, українськими та європейськими лідерами, щоб сприяти реалізації місії президента Трампа, спрямованої на припинення війни 

- повідомив Віткофф.

За його словами, у санкт-петербурзі відбулась зустріч із російським лідером володимиром путіним, щоб "розвинути прогрес, досягнутий в Осло під час зустрічі з президентом Зеленським, обговорити рамкові умови миру, а також подякувати президенту путіну за звільнення американського громадянина Стівена Габбарда, який зможе повернутися додому до своєї родини".

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Ці обговорення були конструктивними; вони триватимуть у форматі тристоронніх переговорів між Сполученими Штатами, росією та Україною на технічному рівні. Хоча попереду ще багато важливої ​​роботи, президент Трамп залишається відданим меті завершити цю війну та досягти всеосяжного й довготривалого миру, який забезпечить безпеку та процвітання для прийдешніх поколінь 

- резюмував Віткофф.

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Нагадаємо

Посланець президента США Стів Віткофф зустрівся з главою кремля володимиром путіним в санкт-петербурзі у рф.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
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