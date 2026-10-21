"Мы ближе всего к завершению войны": Трамп сделал громкое заявление о мире в Украине на фоне обстрела Киева

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что финал войны России против Украины может быть ближе, чем когда-либо. Его слова прозвучали на фоне активизации дипломатических переговоров при посредничестве Вашингтона, а также на фоне мощного ракетного обстрела Киева вечером 21 октября, передает УНН.

Детали

По словам американского лидера, нынешний этап дипломатических усилий может стать решающим для прекращения российско-украинской войны.

"Возможно, сейчас мы ближе всего к завершению войны России против Украины", – заявил Трамп.

Заявление американского лидера прозвучало на фоне нового раунда переговоров между представителями США, Украины и России. В частности, 21 октября специальный посланник президента США Стив Уиткофф провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Встреча продолжалась около трех часов и была посвящена возможным путям завершения войны.

По информации Reuters, после переговоров в Кремле заявили о принципиальной готовности возобновить трехсторонние консультации между Украиной, США и Россией. Их могут провести в Абу-Даби не ранее 10 ноября. Ожидается, что одним из главных вопросов станет формирование гарантий безопасности после завершения боевых действий.

В то же время между Киевом и Москвой сохраняются существенные разногласия относительно условий потенциального мирного соглашения.

Дополнение

20 октября в Осло состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а также европейскими партнерами. Во время встречи стороны обсудили новые предложения по прекращению войны, возможные гарантии безопасности для Украины и дальнейший формат переговорного процесса.

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Зеленский также подчеркивал необходимость встречи лидеров Украины, США и России для решения ключевых вопросов, которые остаются неурегулированными. Однако, несмотря на активизацию дипломатических контактов, по состоянию на 21 октября никаких окончательных договоренностей о прекращении боевых действий достигнуто не было.

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Напомним

Днем ранее Трамп наговорил новых абсурдных заявлений об Украине, пока Зеленский встречался с Уиткоффом. Так, он заявил, что Россия могла захватить Киев за несколько часов, но танки застряли в грязи из-за приказа генерала. Независимых подтверждений этой версии нет.