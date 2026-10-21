"Есть возможность оставить войну в прошлом" — Кушнер заявил о "обнадёживающем прогрессе" после переговоров по Украине
Киев • УНН
Спецпредставитель США Джаред Кушнер сообщил об обнадёживающем прогрессе после переговоров. Он заявил о возможности заложить основу для длительного мира.
Спецпредставитель США Джаред Кушнер после переговоров в Норвегии и рф заявил о "реальной возможности оставить войну в прошлом", а также добавил о "обнадеживающем прогрессе", передает УНН.
В течение последних нескольких дней наблюдается обнадеживающий прогресс
Он поблагодарил президента США Дональда Трампа за лидерство, а также украинских, европейских и российских партнеров — за конструктивное взаимодействие.
Впереди еще много сложной работы, однако у нас есть реальная возможность оставить эту войну в прошлом и заложить фундамент для длительного мира, безопасности и процветания — для грядущих поколений
Виткофф назвал переговоры в Осло и петербурге "конструктивными", но "впереди много важной работы"21.10.26, 20:11 • 10796 просмотров
Напомним
Посланник президента США Стив Уиткофф встретился с главой кремля владимиром путиным в санкт-петербурге в рф.
Как сообщил помощник главы кремля юрий ушаков по итогам встречи путина и Уиткоффа, Россия готова возобновить переговоры по Украине в трехстороннем формате — в 10-х числах ноября.