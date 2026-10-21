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"Есть возможность оставить войну в прошлом" — Кушнер заявил о "обнадёживающем прогрессе" после переговоров по Украине

Киев • УНН

 • 572 просмотра

Спецпредставитель США Джаред Кушнер сообщил об обнадёживающем прогрессе после переговоров. Он заявил о возможности заложить основу для длительного мира.

"Есть возможность оставить войну в прошлом" — Кушнер заявил о "обнадёживающем прогрессе" после переговоров по Украине
Фото: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

Спецпредставитель США Джаред Кушнер после переговоров в Норвегии и рф заявил о "реальной возможности оставить войну в прошлом", а также добавил о "обнадеживающем прогрессе", передает УНН.

В течение последних нескольких дней наблюдается обнадеживающий прогресс 

- написал Кушнер в X.

Он поблагодарил президента США Дональда Трампа за лидерство, а также украинских, европейских и российских партнеров — за конструктивное взаимодействие.

Впереди еще много сложной работы, однако у нас есть реальная возможность оставить эту войну в прошлом и заложить фундамент для длительного мира, безопасности и процветания — для грядущих поколений 

- резюмировал Кушнер.

Виткофф назвал переговоры в Осло и петербурге "конструктивными", но "впереди много важной работы"21.10.26, 20:11 • 10796 просмотров

Напомним

Посланник президента США Стив Уиткофф встретился с главой кремля владимиром путиным в санкт-петербурге в рф.

Как сообщил помощник главы кремля юрий ушаков по итогам встречи путина и Уиткоффа, Россия готова возобновить переговоры по Украине в трехстороннем формате — в 10-х числах ноября. 

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Норвегия
Соединённые Штаты
Украина