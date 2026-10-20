$45.000.1450.530.03
ukenru
20:12 • 1332 перегляди
Трамп наговорив нових абсурдних заяв про Україну, поки Зеленський зустрічався з Віткоффом
19:55 • 2974 перегляди
Українські військові знищили на Покровському напрямку 64 окупантів, уражено і ворожу техніку - Генштаб
19:30 • 7230 перегляди
Новий шлях до миру - що Зеленський привезе для України з перемовин в Осло
17:50 • 19686 перегляди
Атаки рф на судна, мільйонні збитки та загроза світовим цінам на зерно: у Європарламенті розповіли, як захищатимуть Чорне море
17:36 • 16660 перегляди
Вашингтон готує новий крок до завершення війни: про що домовилися Україна та США в Осло
Ексклюзив
17:23 • 17831 перегляди
Цілодобовий російський терор: скільки ще ворог зможе безперервно атакувати Україну
16:52 • 10986 перегляди
НАТО направить літаки й безпілотники в Чорне море після атак на судноплавство
15:36 • 16975 перегляди
Відпустка військових за кордоном: які документи потрібно підготувати для виїзду
15:21 • 15157 перегляди
У Києві частково знеструмлені чотири райони через атаку рф - де призупинено рух електротранспорту
14:43 • 13179 перегляди
У Норвегії розпочалась зустріч Зеленського із спецпосланцем США ВіткоффомPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
3.1м/с
82%
761мм
Популярнi новини
Від Полтавщини до Луцька - варіанти коротких мандрівок УкраїноюPhoto20 жовтня, 10:39 • 31786 перегляди
Рубіо заявив, що США мають зважувати потребу України у ракетах ППО з іншими20 жовтня, 11:44 • 19275 перегляди
Гран-прі F1 у Остіні: розклад вікенду та розклад сил у чемпіонатіPhotoVideo20 жовтня, 12:13 • 28843 перегляди
Від вагітності до першого дня народження - які виплати можна отримати та як подати заявуPhoto20 жовтня, 12:15 • 23137 перегляди
У справі про медичну недбалість лікарів Odrex перенесли шосте засідання поспіль20 жовтня, 13:37 • 23474 перегляди
Публікації
Новий шлях до миру - що Зеленський привезе для України з перемовин в Осло19:30 • 7222 перегляди
Атаки рф на судна, мільйонні збитки та загроза світовим цінам на зерно: у Європарламенті розповіли, як захищатимуть Чорне море17:50 • 19682 перегляди
Цілодобовий російський терор: скільки ще ворог зможе безперервно атакувати Україну
Ексклюзив
17:23 • 17828 перегляди
У справі про медичну недбалість лікарів Odrex перенесли шосте засідання поспіль20 жовтня, 13:37 • 23542 перегляди
Чи можна звільнитися з військової служби, перебуваючи в СЗЧ і які є нюанси: пояснення юриста
Ексклюзив
20 жовтня, 13:08 • 24138 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Йонас Гахр Сторе
Александр Стубб
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Осло
Норвегія
Іран
Реклама
УНН Lite
Принц Гаррі заявив про бажання "відпустити минуле" і примиритися з батьком і братом20:10 • 534 перегляди
Сиве волосся і м'який капелюх - Двейн "Скеля" Джонсон перевтілився до невпізнання заради нової роліPhoto19:08 • 2710 перегляди
"Справжня ганьба" - професійна модель розкритикувала вихід Кайлі Дженнер для Victoria's Secret18:40 • 4196 перегляди
У 2028 році в Ліверпулі відкриється масштабний музей гурту The BeatlesPhoto15:55 • 11155 перегляди
Онука Роберта Кеннеді померла у віці 42 років - що відомо про неї та її життяPhoto15:13 • 12146 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Техніка
Starlink
The New York Times
Соціальна мережа

Трамп наговорив нових абсурдних заяв про Україну, поки Зеленський зустрічався з Віткоффом

Київ • УНН

 • 1336 перегляди

Дональд Трамп заявив, що росія могла захопити Київ за кілька годин, але танки застрягли в багнюці через наказ генерала. Незалежних підтверджень цій версії немає.

Трамп наговорив нових абсурдних заяв про Україну, поки Зеленський зустрічався з Віткоффом

В України недостатньо людей, щоб протистояти зс рф на полі бою, а російські війська могли захопити Київ 24 лютого 2022 року за декілька годин, якби один із генералів не припустився помилки під час просування танкової колони. Такі нові заяви щодо російсько-української війни зробив президент США Дональд Трамп 20 жовтня, передає УНН.

Американський президент стверджував, що близько тисячі російських танків рухалися бетонним шосе у напрямку української столиці, однак командувач наказав звернути на сільськогосподарські угіддя, де військова техніка застрягла в багнюці.

Деталі

 У росіян була тисяча танків, які рухалися бетонним шосе. Вони були б в Україні за чотири години. Ніщо не могло б їх зупинити. Війна закінчилася б за один день. І цей дуже дурний генерал вирішив звернути на сільськогосподарські угіддя, а потім повернути ліворуч і попрямувати до Києва замість того, щоб залишатися на шосе. Зрештою він застряг у багнюці

- розповів Трамп.

Він додав, що не знає імені генерала, який нібито віддав відповідний наказ, та припустив, що той уже загинув.

Варто зазначити, що Трамп і раніше озвучував подібну версію подій початку вторгнення. Але твердження про те, що російське наступальне угруповання могло захопити Київ за кілька годин і цьому завадила виключно помилка одного генерала, досі не підтвердили жодні незалежні військові дослідження.

Що ще сказав Дональд Трамп про війну в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна повинна погодитися на укладення мирної угоди з росією, інакше ситуація для неї може суттєво погіршитися. За словами американського президента, українська влада повинна продемонструвати готовність до завершення війни та досягнення домовленостей із москвою.

Україна повинна сама захотіти завершити цю війну. Зеленський повинен захотіти завершити цю війну. І якщо він цього не зробить, я думаю, це буде дуже погано

- заявив Трамп.

Він також висловив переконання, що подальше затягування бойових дій лише погіршуватиме становище України. При цьому глава Білого дому послався на чисельну перевагу росії, яка, на його думку, має більше можливостей для поповнення особового складу армії.

 Якщо вони не укладуть угоду, зрештою все стане лише гірше. росія — дуже велика країна. У них багато людей, яких вони можуть залучити. Україні немає звідки взяти стільки людей. І настав час укласти угоду

- зазначив американський президент.

Трамп крім того заявив, що Сполучені Штати та європейські країни витратили значні кошти на підтримку України, однак, за його словами, Європа вже втомилася від війни. Американський лідер вкотре розкритикував масштаби військової допомоги, яку Вашингтон надавав Києву.

 Ми дуже багато надали Україні. Ми не отримали абсолютно нічого натомість, окрім горя, смертей і величезних фінансових втрат. Ми надали неймовірні обсяги обладнання та військової техніки. І настав час

- наголосив Трамп.

На додаток він висловив сумнів у тому, що українське суспільство й надалі буде готове миритися із затягуванням війни.

 Я не думаю, що народ Зеленського буде терпіти це далі. Йому потрібно укласти угоду

резюмував президент США.

Контекст

Нові заяви президента США пролунали на тлі напруженості у відносинах між Вашингтоном і Києвом. Напередодні, 19 жовтня, Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито мав завершити війну раніше, та припустив, що українську сторону на мирних переговорах повинен представляти хтось інший.

Водночас 20 жовтня в Осло відбулися переговори української делегації з американськими представниками та європейськими лідерами щодо можливих шляхів завершення війни й гарантій безпеки для України.

За підсумками зустрічі прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере повідомив, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф 21 жовтня вирушить до санкт-петербурга для обговорення з російською стороною пропозицій, напрацьованих під час переговорів.

А президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна зацікавлена у справедливому та тривалому мирі, однак саме росія розпочала повномасштабну війну і продовжує бойові дії.

Нагадаємо

Днем раніше лідер США Дональд Трамп заявив, що зс рф і "близько не робили того, що могли б" в Україні.

Олександра Василенко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
російська пропаганда
Санкції
Техніка
Вибори в США
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Йонас Гахр Сторе
Білий дім
Осло
Вашингтон
Дональд Трамп
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ