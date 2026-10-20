Трамп наговорив нових абсурдних заяв про Україну, поки Зеленський зустрічався з Віткоффом

В України недостатньо людей, щоб протистояти зс рф на полі бою, а російські війська могли захопити Київ 24 лютого 2022 року за декілька годин, якби один із генералів не припустився помилки під час просування танкової колони. Такі нові заяви щодо російсько-української війни зробив президент США Дональд Трамп 20 жовтня, передає УНН.

Американський президент стверджував, що близько тисячі російських танків рухалися бетонним шосе у напрямку української столиці, однак командувач наказав звернути на сільськогосподарські угіддя, де військова техніка застрягла в багнюці.

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У росіян була тисяча танків, які рухалися бетонним шосе. Вони були б в Україні за чотири години. Ніщо не могло б їх зупинити. Війна закінчилася б за один день. І цей дуже дурний генерал вирішив звернути на сільськогосподарські угіддя, а потім повернути ліворуч і попрямувати до Києва замість того, щоб залишатися на шосе. Зрештою він застряг у багнюці - розповів Трамп.

Він додав, що не знає імені генерала, який нібито віддав відповідний наказ, та припустив, що той уже загинув.

Варто зазначити, що Трамп і раніше озвучував подібну версію подій початку вторгнення. Але твердження про те, що російське наступальне угруповання могло захопити Київ за кілька годин і цьому завадила виключно помилка одного генерала, досі не підтвердили жодні незалежні військові дослідження.

Що ще сказав Дональд Трамп про війну в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна повинна погодитися на укладення мирної угоди з росією, інакше ситуація для неї може суттєво погіршитися. За словами американського президента, українська влада повинна продемонструвати готовність до завершення війни та досягнення домовленостей із москвою.

Україна повинна сама захотіти завершити цю війну. Зеленський повинен захотіти завершити цю війну. І якщо він цього не зробить, я думаю, це буде дуже погано - заявив Трамп.

Він також висловив переконання, що подальше затягування бойових дій лише погіршуватиме становище України. При цьому глава Білого дому послався на чисельну перевагу росії, яка, на його думку, має більше можливостей для поповнення особового складу армії.

Якщо вони не укладуть угоду, зрештою все стане лише гірше. росія — дуже велика країна. У них багато людей, яких вони можуть залучити. Україні немає звідки взяти стільки людей. І настав час укласти угоду - зазначив американський президент.

Трамп крім того заявив, що Сполучені Штати та європейські країни витратили значні кошти на підтримку України, однак, за його словами, Європа вже втомилася від війни. Американський лідер вкотре розкритикував масштаби військової допомоги, яку Вашингтон надавав Києву.

Ми дуже багато надали Україні. Ми не отримали абсолютно нічого натомість, окрім горя, смертей і величезних фінансових втрат. Ми надали неймовірні обсяги обладнання та військової техніки. І настав час - наголосив Трамп.

На додаток він висловив сумнів у тому, що українське суспільство й надалі буде готове миритися із затягуванням війни.

Я не думаю, що народ Зеленського буде терпіти це далі. Йому потрібно укласти угоду резюмував президент США.

Контекст

Нові заяви президента США пролунали на тлі напруженості у відносинах між Вашингтоном і Києвом. Напередодні, 19 жовтня, Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито мав завершити війну раніше, та припустив, що українську сторону на мирних переговорах повинен представляти хтось інший.

Водночас 20 жовтня в Осло відбулися переговори української делегації з американськими представниками та європейськими лідерами щодо можливих шляхів завершення війни й гарантій безпеки для України.

За підсумками зустрічі прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере повідомив, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф 21 жовтня вирушить до санкт-петербурга для обговорення з російською стороною пропозицій, напрацьованих під час переговорів.

А президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна зацікавлена у справедливому та тривалому мирі, однак саме росія розпочала повномасштабну війну і продовжує бойові дії.

Нагадаємо

Днем раніше лідер США Дональд Трамп заявив, що зс рф і "близько не робили того, що могли б" в Україні.