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Трамп наговорил новых абсурдных заявлений об Украине, пока Зеленский встречался с Виткоффом

Киев • УНН

 • 10046 просмотра

Дональд Трамп заявил, что Россия могла захватить Киев за несколько часов, но танки застряли в грязи из-за приказа генерала. Независимых подтверждений этой версии нет.

Трамп наговорил новых абсурдных заявлений об Украине, пока Зеленский встречался с Виткоффом

В Украине недостаточно людей, чтобы противостоять ВС РФ на поле боя, а российские войска могли захватить Киев 24 февраля 2022 года за несколько часов, если бы один из генералов не допустил ошибку при продвижении танковой колонны. Такие новые заявления относительно российско-украинской войны сделал президент США Дональд Трамп 20 октября, сообщает УНН.

Американский президент утверждал, что около тысячи российских танков двигались по бетонному шоссе в направлении украинской столицы, однако командующий приказал свернуть на сельскохозяйственные угодья, где военная техника увязла в грязи.

Детали

 У русских была тысяча танков, которые двигались по бетонному шоссе. Они были бы в Украине через четыре часа. Ничто не смогло бы их остановить. Война закончилась бы за один день. И этот очень глупый генерал решил свернуть на сельскохозяйственные угодья, а затем повернуть налево и направиться к Киеву вместо того, чтобы оставаться на шоссе. В конце концов он застрял в грязи

- рассказал Трамп.

Он добавил, что не знает имени генерала, который якобы отдал соответствующий приказ, и предположил, что тот уже погиб.

Стоит отметить, что Трамп и ранее озвучивал подобную версию событий начала вторжения. Но утверждение о том, что российская наступательная группировка могла захватить Киев за несколько часов и этому помешала исключительно ошибка одного генерала, до сих пор не подтверждено ни одним независимым военным исследованием.

Что еще сказал Дональд Трамп о войне в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна согласиться на заключение мирного соглашения с Россией, иначе ситуация для нее может существенно ухудшиться. По словам американского президента, украинские власти должны продемонстрировать готовность к завершению войны и достижению договоренностей с Москвой.

Украина должна сама захотеть закончить эту войну. Зеленский должен захотеть закончить эту войну. И если он этого не сделает, я думаю, это будет очень плохо

- заявил Трамп.

Он также выразил убежденность, что дальнейшее затягивание боевых действий лишь ухудшит положение Украины. При этом глава Белого дома сослался на численное преимущество России, которая, по его мнению, имеет больше возможностей для пополнения личного состава армии.

 Если они не заключат соглашение, в конечном счете все станет только хуже. Россия — очень большая страна. У них много людей, которых они могут привлечь. Украине неоткуда взять столько людей. И пришло время заключить соглашение

- отметил американский президент.

Трамп кроме того заявил, что Соединенные Штаты и европейские страны потратили значительные средства на поддержку Украины, однако, по его словам, Европа уже устала от войны. Американский лидер в очередной раз раскритиковал масштабы военной помощи, которую Вашингтон оказывал Киеву.

 Мы очень много предоставили Украине. Мы не получили абсолютно ничего взамен, кроме горя, смертей и огромных финансовых потерь. Мы предоставили невероятные объемы оборудования и военной техники. И пришло время

- подчеркнул Трамп.

Вдобавок он выразил сомнение в том, что украинское общество и дальше будет готово мириться с затягиванием войны.

 Я не думаю, что народ Зеленского будет терпеть это дальше. Ему нужно заключить соглашение

подытожил президент США.

Контекст

Новые заявления президента США прозвучали на фоне напряженности в отношениях между Вашингтоном и Киевом. Накануне, 19 октября, Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы должен был закончить войну раньше, и предположил, что украинскую сторону на мирных переговорах должен представлять кто-то другой.

В то же время 20 октября в Осло состоялись переговоры украинской делегации с американскими представителями и европейскими лидерами о возможных путях завершения войны и гарантиях безопасности для Украины.

По итогам встречи премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что специальный посланник президента США Стив Виткофф 21 октября отправится в Санкт-Петербург для обсуждения с российской стороной предложений, выработанных в ходе переговоров.

А президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в справедливом и длительном мире, однако именно Россия начала полномасштабную войну и продолжает боевые действия.

Напомним

Днём ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что ВС РФ и «близко не делали того, что могли бы» в Украине.

Александра Василенко

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