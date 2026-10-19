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Вони могли б зробити набагато більше: Трамп "похвалив" росію за її дії в Україні

Київ • УНН

 • 5154 перегляди

Трамп заявив, що росія могла діяти активніше в Україні. Президент США розкритикував Зеленського за зволікання з мирними переговорами.

Вони могли б зробити набагато більше: Трамп "похвалив" росію за її дії в Україні

Лідер США Дональд Трамп заявив, що зс рф і "близько не робили того, що могли б" в Україні. Про це американський президент сказав 19 жовтня під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Деталі

Усе почалося з розмови Трампа з представниками медіа про мирні перемовини у війні рф з Україною. Глава Білого дому сказав, що міг би обговорити це питання з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Але поки що я вважаю, що він був цілком справедливим у питанні України. Він не надто активно втручався, і те саме стосується росії. Вони не робили і близько стільки, скільки могли б, і це я ціную. Вони знають, що я це ціную

- сказав президент США.

Що ще сказав Дональд Трамп про війну в Україні

Трамп також запропонував змінити представника України на мирних переговорах. Американський лідер переконаний: Президент Володимир Зеленський недостатньо сприяє завершенню війни з росією, тому перемовини про мир від імені України варто доручити іншій людині.

Коментуючи слова Зеленського про те, що президент США опинився на неправильному боці історії, Трамп розкритикував українського лідера та звинуватив його у зволіканні з мирним врегулюванням.

Зеленський це сказав? Зеленський не розуміє, про що говорить. Зеленський - людина, яка мала врегулювати цю війну вже давно. Якби він дослухався до мене, то вже давно уклав би набагато вигіднішу угоду, і з українського боку загинуло б на мільйон людей менше

- заявив Трамп.

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Американський президент також стверджує, що лінія фронту практично не змінилася, тоді як Україна зазнала значних людських втрат.

Трамп також знову згадав зустріч із Зеленським в Овальному кабінеті Білого дому, заявивши, що український Президент міг досягти домовленостей значно раніше.

І, відверто кажучи, я думаю, що настав час комусь іншому вести переговори від імені України. Тому що сталося ось що: лінія фронту практично не зрушила з місця, але мільйон людей - це величезна кількість загиблих. Україна втрачає чоловіче населення. Україна могла врегулювати це питання вже давно

- додав Трамп.

Водночас він не уточнив, кого саме хотів би бачити представником України на мирних переговорах. Також він не повідомив про будь-які офіційні рішення Вашингтона щодо зміни переговорного формату.

Контекст

Заяви Трампа пролунали на тлі загострення відносин між Вашингтоном і Києвом після рішення американської адміністрації пом'якшити частину санкційного тиску на росію. Напередодні президент США заявив, що не хоче вживати заходів, які могли б змусити москву відмовитися від мирних переговорів.

Водночас він звинуватив Зеленського в небажанні завершувати війну.Зі свого боку український президент раніше розкритикував рішення Вашингтона щодо російських енергоносіїв, наголосивши, що послаблення тиску на кремль може сприяти продовженню російської агресії.

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Олександра Василенко

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