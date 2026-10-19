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Трампу неприємно бачити влучання російської балістики в житлові будинки Києва - Рубіо

Київ • УНН

 • 1572 перегляди

Марко Рубіо заявив, що Трампу неприємно бачити загибель цивільних через російські балістичні удари по житлових будинках Києва. Після атаки 19 жовтня загинула одна людина, восьмеро постраждали.

Трампу неприємно бачити влучання російської балістики в житлові будинки Києва - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Дональду Трампу неприємно бачити загибель мирних жителів, унаслідок влучань російських балістичних ракет у житлові будинки Києва. Про це він заявив на тлі того, що США не завжди завчасно попереджають Україну про загрози ракетних ударів, передає УНН.

Деталі

"Президенту також неприємно бачити кадри, на яких балістична ракета влучає в житловий будинок у Києві, внаслідок чого гинуть невинні мирні жителі". – заявив держсекретар США.

За його словами, ситуація із загибеллю цивільних унаслідок ракетних ударів ускладнює спроби знайти рішення.

"Саме тому спроби знайти рішення цієї ситуації були такими складними й виснажливими", – зазначив Рубіо.

Нагадаємо

У Києві п'ятеро людей постраждали в Солом'янському районі внаслідок атаки росії 19 жовтня. Усього відомо про вісім постраждалих у столиці. Одна людина загинула.  

Алла Кіосак

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