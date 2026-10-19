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Трампу неприятно видеть попадания российской баллистики в жилые дома Киева — Рубио

Киев • УНН

 • 3880 просмотра

Марко Рубио заявил, что Трампу неприятно видеть гибель гражданских из-за российских баллистических ударов по жилым домам Киева. После атаки 19 октября погиб один человек, восемь пострадали.

Трампу неприятно видеть попадания российской баллистики в жилые дома Киева — Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Дональду Трампу неприятно видеть гибель мирных жителей в результате попаданий российских баллистических ракет в жилые дома Киева. Об этом он заявил на фоне того, что США не всегда заблаговременно предупреждают Украину об угрозах ракетных ударов, передает УНН.

Детали

"Президенту также неприятно видеть кадры, на которых баллистическая ракета попадает в жилой дом в Киеве, в результате чего погибают невинные мирные жители". – заявил госсекретарь США.

По его словам, ситуация с гибелью гражданских в результате ракетных ударов усложняет попытки найти решение.

"Именно поэтому попытки найти решение этой ситуации были такими сложными и изнурительными", – отметил Рубио.

Напомним

В Киеве пять человек пострадали в Соломенском районе в результате атаки России 19 октября. Всего известно о восьми пострадавших в столице. Один человек погиб.  

Алла Киосак

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