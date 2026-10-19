Они могли бы сделать гораздо больше: Трамп «похвалил» Россию за её действия в Украине

Лидер США Дональд Трамп заявил, что ВС рф и «близко не делали того, что могли бы» в Украине. Об этом американский президент сказал 19 октября во время общения с журналистами, передает УНН.

Детали

Все началось с разговора Трампа с представителями СМИ о мирных переговорах в войне рф с Украиной. Глава Белого дома сказал, что мог бы обсудить этот вопрос с китайским лидером Си Цзиньпином.

Но пока я считаю, что он был вполне справедлив в вопросе Украины. Он не слишком активно вмешивался, и то же самое касается России. Они и близко не делали столько, сколько могли бы, и я это ценю. Они знают, что я это ценю - сказал президент США.

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Трамп также предложил заменить представителя Украины на мирных переговорах. Американский лидер убежден: Президент Владимир Зеленский недостаточно содействует завершению войны с Россией, поэтому переговоры о мире от имени Украины стоит поручить другому человеку.

Комментируя слова Зеленского о том, что президент США оказался на неправильной стороне истории, Трамп раскритиковал украинского лидера и обвинил его в затягивании мирного урегулирования.

Зеленский это сказал? Зеленский не понимает, о чем говорит. Зеленский — человек, который должен был урегулировать эту войну уже давно. Если бы он прислушался ко мне, то уже давно заключил бы гораздо более выгодную сделку, и с украинской стороны погибло бы на миллион человек меньше - заявил Трамп.

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Американский президент также утверждает, что линия фронта практически не изменилась, тогда как Украина понесла значительные людские потери.

Трамп также вновь упомянул встречу с Зеленским в Овальном кабинете Белого дома, заявив, что украинский Президент мог достичь договоренностей значительно раньше.

И, откровенно говоря, я думаю, что пришло время кому-то другому вести переговоры от имени Украины. Потому что произошло вот что: линия фронта практически не сдвинулась с места, но миллион человек — это огромное количество погибших. Украина теряет мужское население. Украина могла урегулировать этот вопрос уже давно - добавил Трамп.

В то же время он не уточнил, кого именно хотел бы видеть представителем Украины на мирных переговорах. Также он не сообщил о каких-либо официальных решениях Вашингтона относительно изменения переговорного формата.

Контекст

Заявления Трампа прозвучали на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Киевом после решения американской администрации смягчить часть санкционного давления на Россию. Накануне президент США заявил, что не хочет предпринимать шаги, которые могли бы заставить Москву отказаться от мирных переговоров.

В то же время он обвинил Зеленского в нежелании завершать войну.Со своей стороны украинский президент ранее раскритиковал решение Вашингтона относительно российских энергоносителей, подчеркнув, что ослабление давления на Кремль может способствовать продолжению российской агрессии.

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