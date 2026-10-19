Трамп натякнув, що готовий вести переговори про мир в Україні без Зеленського

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп зробив неоднозначну заяву щодо переговорів про завершення війни в Україні і знову натякнув, що настав час, аби від імені Києва говорив "хтось інший", передає УНН із посиланням на AP.

Контекст

У неділю ввечері видання The Wall Street Journal повідомило, що російський диктатор володимир путін порушив питання про проведення зустрічі трьох лідерів для переговорів щодо припинення війни в Україні.

У понеділок Трамп заявив журналістам, що "готовий" до такої зустрічі, яка могла б відбутися наступного місяця в Китаї, проте зазначив, що, на його думку, вона буде зосереджена на питаннях ядерного роззброєння.

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Деталі

На запитання, чи готовий президент США вести переговори про завершення війни в Україні без участі її лідера Володимира Зеленського, Трамп, схоже, відповів ствердно: "Я зроблю все, що в моїх силах, аби покласти край війні — незалежно від того, чи буде хтось присутній, чи ні".

"Гадаю, настав час, щоб від імені України переговори вів хтось інший", — сказав Трамп.

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Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні потрібен новий президент, який, за його словами, "здатний домовитися з росією про завершення війни".