Трамп натякнув, що готовий вести переговори про мир в Україні без Зеленського
Київ • УНН
Трамп заявив, що готовий "завершувати війну" без участі Зеленського. Він припустив, що від України має говорити хтось інший.
Президент США Дональд Трамп зробив неоднозначну заяву щодо переговорів про завершення війни в Україні і знову натякнув, що настав час, аби від імені Києва говорив "хтось інший", передає УНН із посиланням на AP.
Контекст
У неділю ввечері видання The Wall Street Journal повідомило, що російський диктатор володимир путін порушив питання про проведення зустрічі трьох лідерів для переговорів щодо припинення війни в Україні.
У понеділок Трамп заявив журналістам, що "готовий" до такої зустрічі, яка могла б відбутися наступного місяця в Китаї, проте зазначив, що, на його думку, вона буде зосереджена на питаннях ядерного роззброєння.
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Деталі
На запитання, чи готовий президент США вести переговори про завершення війни в Україні без участі її лідера Володимира Зеленського, Трамп, схоже, відповів ствердно: "Я зроблю все, що в моїх силах, аби покласти край війні — незалежно від того, чи буде хтось присутній, чи ні".
"Гадаю, настав час, щоб від імені України переговори вів хтось інший", — сказав Трамп.
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Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні потрібен новий президент, який, за його словами, "здатний домовитися з росією про завершення війни".