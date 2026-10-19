Президент України Володимир Зеленський не хоче закінчувати війну й, імовірно, ніколи цього не хотів. Про це у соцмережі Truth Social заявив американський лідер Дональд Трамп, повідомляє УНН.

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За його словами, він не хоче робити кроків, які можуть "відштовхнути росію від столу переговорів", оскільки у мирному процесі є прогрес.

Моє рішення щодо росії дуже просте. Я веду переговори про мир у війні між росією та Україною і не хочу робити нічого, що може ... відштовхнути росію від столу переговорів. Досягається великий прогрес, і це включає поточні переговори щодо заручників. Підписання цього документа зараз саме це й зробить, і я можу підписати його пізніше або будь-коли, коли захочу - написав глава Білого дому.

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Водночас він зазначив, що росія, "робить дуже мало, якщо взагалі щось робить, щоб допомогти Ісламській Республіці Іран, порівняно з тим, що вони могли б робити, і я хочу, щоб так було й надалі, і буду робити це, якщо тільки не завадять дурні люди".

Зрештою, Зеленський використовує дизельні нафтопереробні заводи в росії як мішень, знаючи, що ці атаки серйозно шкодять світовим ринкам дизельного палива, включаючи ринки Сполучених Штатів. Фермери, скотарі та всілякі підприємства сильно страждають від цього, але росія, тим не менш, відправляє за низькою ціною мільйони барелів дизельного палива у світ. Зеленському байдуже, і, чесно кажучи, з усіма грошима, які йому, як відомо, дає Європа, і які шахрай Джо Байден дав йому в минулому, він не хоче закінчувати цю війну, і, ймовірно, ніколи цього не хотів - заявив Трамп.

Він додав, що Президент України "міг би укласти кращу угоду два роки тому, ніж зараз, коли "його країна в руїнах, значна частина його землі втрачена, його океани та моря зникли, а чоловіче населення відходить, поранене та/або мертве".

"Я хочу, щоб ця війна закінчилася!" - резюмував президент США.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що офіційний перехід США на бік росії у її війні проти України означав би велику трагедію і став би історичною помилкою.

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