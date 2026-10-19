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Financial Times

Зеленский не хочет окончания войны и, вероятно, никогда этого не хотел — Трамп

Киев • УНН

 • 16008 просмотра

Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский якобы не стремится завершить войну. Он объяснил, что не хочет отталкивать Россию от переговоров.

Зеленский не хочет окончания войны и, вероятно, никогда этого не хотел — Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет заканчивать войну и, вероятно, никогда этого не хотел. Об этом в социальной сети Truth Social заявил американский лидер Дональд Трамп, сообщает УНН.

Детали

По его словам, он не хочет предпринимать шаги, которые могут "оттолкнуть Россию от стола переговоров", поскольку в мирном процессе есть прогресс.

Мое решение по России очень простое. Я веду переговоры о мире в войне между Россией и Украиной и не хочу делать ничего, что может ... оттолкнуть Россию от стола переговоров. Достигается большой прогресс, и это включает текущие переговоры по вопросу заложников. Подписание этого документа сейчас именно это и сделает, и я могу подписать его позже или в любое время, когда захочу

- написал глава Белого дома.

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В то же время он отметил, что Россия "делает очень мало, если вообще что-либо делает, чтобы помочь Исламской Республике Иран, по сравнению с тем, что они могли бы делать, и я хочу, чтобы так было и дальше, и буду добиваться этого, если только глупые люди не помешают".

В конце концов, Зеленский использует нефтеперерабатывающие заводы в России как цель, зная, что эти атаки серьезно вредят мировым рынкам дизельного топлива, включая рынки Соединенных Штатов. Фермеры, скотоводы и всевозможные предприятия сильно страдают от этого, но Россия, тем не менее, отправляет по низкой цене миллионы баррелей дизельного топлива в мир. Зеленскому все равно, и, честно говоря, со всеми деньгами, которые, как известно, дает ему Европа и которые мошенник Джо Байден дал ему в прошлом, он не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда этого не хотел

- заявил Трамп.

Он добавил, что президент Украины "мог бы заключить более выгодную сделку два года назад, чем сейчас, когда "его страна лежит в руинах, значительная часть его земель потеряна, его океаны и моря исчезли, а мужское население уходит, будучи раненным и/или погибшим".

"Я хочу, чтобы эта война закончилась!" — резюмировал президент США.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный переход США на сторону России в ее войне против Украины означал бы большую трагедию и стал бы исторической ошибкой.

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Вадим Хлюдзинский

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