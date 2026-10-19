Зеленский не хочет окончания войны и, вероятно, никогда этого не хотел — Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет заканчивать войну и, вероятно, никогда этого не хотел. Об этом в социальной сети Truth Social заявил американский лидер Дональд Трамп, сообщает УНН.

По его словам, он не хочет предпринимать шаги, которые могут "оттолкнуть Россию от стола переговоров", поскольку в мирном процессе есть прогресс.

Мое решение по России очень простое. Я веду переговоры о мире в войне между Россией и Украиной и не хочу делать ничего, что может ... оттолкнуть Россию от стола переговоров. Достигается большой прогресс, и это включает текущие переговоры по вопросу заложников. Подписание этого документа сейчас именно это и сделает, и я могу подписать его позже или в любое время, когда захочу