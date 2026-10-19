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The Washington Post

Трамп намекнул, что готов вести переговоры о мире в Украине без Зеленского

Киев • УНН

 • 2988 просмотра

Трамп заявил, что готов "завершить войну" без участия Зеленского. Он предположил, что от Украины должен говорить кто-то другой.

Трамп намекнул, что готов вести переговоры о мире в Украине без Зеленского
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп сделал неоднозначное заявление относительно переговоров о завершении войны в Украине и снова намекнул, что настало время, чтобы от имени Киева говорил "кто-то другой", передает УНН со ссылкой на AP.

Контекст

В воскресенье вечером издание The Wall Street Journal сообщило, что российский диктатор владимир путин поднял вопрос о проведении встречи трех лидеров для переговоров о прекращении войны в Украине.

В понедельник Трамп заявил журналистам, что "готов" к такой встрече, которая могла бы состояться в следующем месяце в Китае, однако отметил, что, по его мнению, она будет сосредоточена на вопросах ядерного разоружения.

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Детали

На вопрос, готов ли президент США вести переговоры о завершении войны в Украине без участия ее лидера Владимира Зеленского, Трамп, по всей видимости, ответил утвердительно: "Я сделаю все, что в моих силах, чтобы положить конец войне — независимо от того, будет ли кто-то присутствовать или нет".

"Думаю, настало время, чтобы от имени Украины переговоры вел кто-то другой", — сказал Трамп.

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Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине нужен новый президент, который, по его словам, "способен договориться с россией о завершении войны". 

Антонина Туманова

Политика
Выборы в США
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Китай
Владимир Зеленский
Украина