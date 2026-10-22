путін погодився лише на переговори: у Білому домі розчаровані відсутністю поступок кремля – Axios

Попри кроки США назустріч росії, володимир путін поки не погодився на жодні суттєві поступки щодо завершення війни проти України. Єдине, чого вдалося досягти Вашингтону, – можливість відновлення переговорів. Про це повідомляє Axios, пише УНН.

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За інформацією видання, адміністрація Дональда Трампа розраховувала на більшу готовність кремля до компромісів після пом'якшення санкцій щодо російського дизельного пального.

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У Білому домі сподівалися, що економічні послаблення та інші кроки назустріч москві допоможуть переконати путіна змінити позицію щодо мирного врегулювання. Однак очікуваного результату поки немає.

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За даними Axios, наразі єдиною поступкою російського керівництва стала готовність повернутися до переговорного процесу.

Попередньо, зустріч делегацій України, США та росії може відбутися в Абу-Дабі приблизно 10 листопада. Водночас остаточного підтвердження дати та складу учасників поки немає.

Таким чином, попри спроби Вашингтона стимулювати кремль до компромісів, російська сторона не продемонструвала готовності змінити свої вимоги щодо завершення війни.

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