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Клінтон назвала Трампа "маріонеткою путіна" та припустила, що кремль має на нього компромат у справі Епштейна

Київ • УНН

 • 11471 перегляди

Гілларі Клінтон звинуватила Трампа у допомозі путіну й заявила про загрозу для Європи. Вона припустила, що той прагне поділу світу.

Клінтон назвала Трампа "маріонеткою путіна" та припустила, що кремль має на нього компромат у справі Епштейна

Колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон різко розкритикувала президента Дональда Трампа, звинувативши його у сприянні російському диктатору володимиру путіну. Вона також висловила побоювання, що американський президент прагне поділити світ на сфери впливу між США, росією та Китаєм. Про це Клінтон заявила в подкасті американської журналістки Кари Свішер, пише УНН.

Деталі

На думку колишньої держсекретарки, Трамп свідомо допомагає кремлю, а амбіції путіна не обмежуються війною проти України.

Під час подкасту High Stakes із журналісткою Карою Свішер Гілларі Клінтон припустила, що путін може мати компромат на Дональда Трампа. За її словами, це можуть бути фотографії, відеозаписи або інші матеріали. Клінтон пов’язала свої підозри з тим, що Трамп тривалий час опирався оприлюдненню документів у справі Джеффрі Епштейна. На її думку, американський президент може намагатися зберігати добрі відносини з путіним, побоюючись розголошення потенційного компромату. Водночас доказів існування таких матеріалів Клінтон не навела.

Трамп – це добровільна маріонетка путіна, яка допомагає путіну. путін не зупиниться на Україні

– заявила Клінтон.

Клінтон припустила, що Трамп хоче поділити світ на сфери впливу

Колишня очільниця американської дипломатії вважає, що Трамп може розглядати міжнародну політику як домовленість між трьома великими державами, кожна з яких контролюватиме власну частину світу.

Я так розумію, у Трампа є ідея розділити світ. Він отримує Західну півкулю, путін отримує росію та Європу, а Китай отримує решту світу

– сказала вона.

Таким чином Клінтон висловила занепокоєння не лише майбутнім України, а й безпекою європейських держав. Водночас її слова про можливий поділ світу є політичною оцінкою, а не підтвердженням існування відповідної домовленості між Вашингтоном, москвою та Пекіном.

путін погодився лише на переговори: у Білому домі розчаровані відсутністю поступок кремля – Axios22.10.26, 01:38 • 16025 переглядiв

Степан Гафтко

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