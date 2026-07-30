Расследование выявило заявления о сексуальных домогательствах в художественной школе США, среди фигурантов - Эпштейн

Независимое расследование выявило десятки заявлений о сексуальном насилии и ненадлежащем поведении в Интерлохенском центре искусств в штате Мичиган, а также показания двух бывших учениц о сексуализированном поведении финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Интерлохенский центр искусств, который проводит летний лагерь и управляет престижной школой исполнительского искусства, в 2024 году поручил юридической фирме провести независимое расследование сообщений о сексуальном насилии со стороны преподавателей и сотрудников. Впоследствии проверку расширили, включив информацию об Эпштейне, который был одним из доноров учреждения.

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В 97-страничном отчете говорится, что следователи получили 70 свидетельств от выпускников о случаях сексуального насилия или ненадлежащего поведения со стороны 47 преподавателей и работников школы в период с 1950-х по 2010-е годы. Большинство описанных случаев относятся ко времени до 2000 года.

Школа передала результаты расследования правоохранителям

По данным отчета, две женщины сообщили о сексуализированном поведении со стороны Эпштейна во время их обучения. Одна из них заявила, что инцидент произошел в здании, которое тогда носило его имя, а также рассказала об оплачиваемых поездках в Нью-Йорк. Другая сообщила, что посещала его дом, после чего больше не поддерживала контактов ни с Эпштейном, ни с Гислейн Максвелл.

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Руководство Интерлохенского центра искусств сообщило, что передало имена лиц, упоминаемых в расследовании, правоохранительным органам округа Гранд-Траверс. В учреждении также извинились перед пострадавшими и заявили, что ныне школа имеет обновленную систему защиты учеников и существенно изменила внутреннюю политику безопасности.

Associated Press отмечает, что ранее как минимум двое выпускников Интерлохенского центра искусств уже публично обвиняли Джеффри Эпштейна и Гислейн Максвелл в сексуальном насилии. Имена этих людей не разглашаются.

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